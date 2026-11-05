Quảng Ngãi phạt 85,75 triệu đồng chủ xe bánh mì khiến 175 người ngộ độc

Vụ ngộ độc bánh mì Bà Được khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu, điều trị

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thúy, chủ xe bánh mì Bà Được, với tổng số tiền 85,75 triệu đồng do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, liên quan vụ ngộ độc khiến 175 người bị ảnh hưởng.

Theo quyết định xử phạt của UBND tỉnh Quảng Ngãi, bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1968, trú phường Cẩm Thành) bị xử phạt về hai hành vi vi phạm trong kinh doanh thực phẩm.

Cụ thể, hành vi thứ nhất là để thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn, có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Với hành vi này, bà Thúy bị phạt 750.000 đồng.

Hành vi thứ hai là cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên (175 người), nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt đối với hành vi này là 85 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với hai hành vi là 85,75 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, bà Thúy còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng; buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm gồm 2kg chả heo, 7 lít nước sốt, 3kg pate, 0,5kg chà bông, 0,5kg ớt rim và 30 ổ bánh mì.

Đồng thời, bà Thúy có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho những người bị ngộ độc. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Quyết định cũng nêu rõ, bà Nguyễn Thị Thúy được xem xét một tình tiết giảm nhẹ do đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho những người bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, trong hai ngày 9 và 10.10, nhiều người dân mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm kinh doanh bánh mì Bà Được trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. Đến khoảng 15 giờ ngày 9.10, những bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt. Sau đó, nhiều trường hợp khác cũng có biểu hiện tương tự và phải đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra, điều tra nguyên nhân. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy 13 mẫu thực phẩm tại hai địa điểm liên quan và 9 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm được Viện Pasteur Nha Trang thông báo ngày 16.10 cho thấy các mẫu thực phẩm nhiễm vi sinh vật.

Theo quyết định, UBND phường Cẩm Thành được giao chủ trì, chỉ đạo Trạm Y tế phường giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả của cá nhân vi phạm.