Toàn cảnh buổi làm việc, trao đổi về định hướng hợp tác đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành luật.

Lễ ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp giữa cơ sở giáo dục đại học và tổ chức hành nghề luật sư, mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên môn và phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây được xem là hướng đi thiết thực nhằm tạo điều kiện để sinh viên ngành luật tiếp cận môi trường làm việc thực tế, từng bước nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

Trong bối cảnh yêu cầu đối với nguồn nhân lực pháp luật ngày càng cao, việc tăng cường kết nối giữa nhà trường và các tổ chức hành nghề luật sư có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh kiến thức lý luận được trang bị trên giảng đường, sinh viên cần có cơ hội tiếp cận các tình huống pháp lý thực tế, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, soạn thảo văn bản, tư vấn pháp luật và vận dụng quy định pháp luật vào quá trình giải quyết vụ việc.

Thông qua hoạt động hợp tác, sinh viên có thêm điều kiện quan sát, tìm hiểu quy trình làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ luật sư đang trực tiếp tham gia hoạt động tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức học thuật và yêu cầu thực tiễn của nghề luật.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa sinh viên tiếp cận môi trường hành nghề thực tế ngay trong quá trình học tập. Theo đó, mô hình hợp tác không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn mà còn mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm, phối hợp nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng.

Đại diện Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phát biểu, nhấn mạnh vai trò gắn kết đào tạo với thực tiễn hành nghề luật sư.

Đại diện nhà trường cho rằng, sự phối hợp với các tổ chức hành nghề luật sư còn góp phần nâng cao tính ứng dụng của chương trình đào tạo, giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động nghề nghiệp, từ đó chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh cần thiết trước khi bước vào thị trường lao động.

Đối với Văn phòng Luật sư An Nghiệp và Cộng sự, việc đồng hành cùng cơ sở đào tạo không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với công tác phát triển nguồn nhân lực pháp luật mà còn tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm hành nghề, hỗ trợ sinh viên tiếp cận thực tiễn và từng bước hình thành tư duy pháp lý, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Để thỏa thuận hợp tác phát huy hiệu quả, việc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của hai đơn vị được xem là yếu tố quan trọng. Trong đó, các hoạt động thực tập, trao đổi chuyên môn, hướng dẫn kỹ năng nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học cần được tổ chức theo lộ trình rõ ràng, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động thực tế, hai bên có thể tăng cường phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo chuyên đề, chương trình tư vấn và phổ biến, giáo dục pháp luật. Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ quá trình đào tạo mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Nhìn rộng hơn, sự kết nối giữa cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức hành nghề chuyên môn đang trở thành một trong những hướng đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Đối với lĩnh vực pháp luật, sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn có vai trò quan trọng trong việc hình thành đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Đại diện hai đơn vị thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và Văn phòng Luật sư An Nghiệp và Cộng sự không chỉ mở ra cơ hội học tập, thực hành nghề nghiệp cho sinh viên mà còn góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa nhà trường với các tổ chức hành nghề luật sư. Qua đó, hướng đến mục tiêu đào tạo đội ngũ nhân lực pháp luật có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực tiễn, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.