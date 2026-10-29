Quảng Ngãi: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,47% trong năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BT.

Ngày 29/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại cuộc họp, công tác giảm nghèo được các cấp, ngành và địa phương tích cực triển khai, tập trung vào hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tín dụng chính sách và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong 9 tháng, toàn tỉnh triển khai 161 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, giúp 2.678 hộ với tổng kinh phí hơn 90 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển cây dược liệu và những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, công tác đào tạo nghề, tư vấn và giải quyết việc làm tiếp tục được chú trọng. Toàn tỉnh tạo việc làm mới cho gần 12.000 lao động, trong đó có hơn 3.200 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tỉnh cũng đưa 1.048 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 80,6% kế hoạch năm.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Các chính sách hỗ trợ về y tế, nhà ở, nước sạch sinh hoạt, tiếp cận thông tin và trợ giúp xã hội tiếp tục được thực hiện. Đáng chú ý, 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Dự kiến năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,47%, đạt mục tiêu đề ra.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh, giảm nghèo là chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành và địa phương để hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, đối soát dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, đúng tiến độ và quy định; tuyệt đối không bỏ sót đối tượng hoặc để xảy ra sai lệch số liệu.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chính sách giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và giải ngân nguồn vốn được giao. Việc hỗ trợ phải sát nhu cầu, điều kiện thực tế của từng hộ, chú trọng tạo việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, xây dựng sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: BT.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; không chỉ tập trung hoàn thành chỉ tiêu trước mắt mà cần chủ động các giải pháp thiết thực, phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, nâng cao khả năng tự vươn lên của người dân, từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.