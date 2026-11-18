Ngày 18/11, theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, tháo gỡ vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Công văn số 12095/UBND-KGVX ngày 17/11/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị và địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xử lý những khó khăn phát sinh, bảo đảm hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ danh mục dự án đầu tư, xác định cụ thể khối lượng công việc đã thực hiện, phần việc còn lại, tiến độ thi công, khả năng giải ngân và nguyên nhân chậm tiến độ của từng dự án. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng đến từng bộ phận, cá nhân; đồng thời đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán ngay đối với những khối lượng đã đủ điều kiện.

Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đối với các dự án chưa bảo đảm khả năng hoàn thành kế hoạch, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương phải trực tiếp kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm cũng như thẩm quyền xử lý. Những khó khăn vượt thẩm quyền cần được kịp thời báo cáo các sở, ngành chuyên môn, kèm theo đề xuất phương án giải quyết, tránh tình trạng dồn vướng mắc đến thời điểm cuối năm mới tìm cách tháo gỡ.

Đáng chú ý, đối với nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ trong năm 2026 và nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 được phép kéo dài sang năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, phân loại cụ thể số vốn đã giải ngân, chưa giải ngân, những nhiệm vụ còn phải thực hiện và khả năng hoàn thành trong thời hạn cho phép. Những nhiệm vụ đủ điều kiện triển khai phải nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để tổ chức thực hiện. Ngược lại, các nhiệm vụ không còn phù hợp hoặc không có khả năng thực hiện phải được làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý theo quy định, không để nguồn vốn tồn đọng kéo dài.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực để cập nhật chính xác số liệu giải ngân. Các cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh.

Song song với nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện, tham mưu giao mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030 và hằng năm cho các đơn vị, địa phương. Đồng thời, xây dựng phương án phân bổ vốn và dự toán chi thường xuyên năm 2027 ngay sau khi có quyết định phân bổ vốn từ Trung ương.

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai và tiến độ giải ngân. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xem xét trách nhiệm theo quy định.

Việc tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân không chỉ hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu tài chính được giao mà còn có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. Khi nguồn vốn được chuyển hóa kịp thời thành các công trình, dự án và hoạt động hỗ trợ cụ thể, người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn, sẽ có thêm điều kiện tiếp cận các chính sách phát triển, cải thiện đời sống và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.