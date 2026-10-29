Quảng Ngãi phấn đấu cuối năm 2026 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,47%

Mô hình liên kết trồng chanh dây tại xã vùng cao Sơn Tây Thượng giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập. (Ảnh: HIỂN CỪ)

9 tháng đầu năm 2026, từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn khác, các địa phương đã tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó ưu tiên cho các nhóm đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia đạt được kết quả cao.

Các địa phương trong tỉnh đã triển khai 5 mô hình nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao và 13 mô hình khuyến nông, mô hình sản xuất lúa sử dụng phân bón hữu cơ; mô hình phát triển cà phê xứ lạnh ở các xã khu vực vùng đông Trường Sơn; mô hình phát triển trồng dược liệu sâm Ngọc Linh, đẳng sâm; mô hình liên kết trồng cây ăn quả (chanh dây, dứa, chuối, sầu riêng); mô hình nuôi bò lai…

Cùng với đó, toàn tỉnh triển khai 161 dự án thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ hơn 90 tỷ đồng cho 2.678 hộ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Người dân xã vùng cao Sơn Tây Thượng triển khai mô hình trồng cà phê xứ lạnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, các dự án đã góp phần nâng cao năng lực sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, từng bước thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 11.972 lao động, trong đó có 3.214 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đưa 1.048 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có 315 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đạt 80,6% chỉ tiêu. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và hỗ trợ người lao động, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận các chính sách về việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quảng Ngãi ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng lao động tiếp cận các mô hình sản xuất, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức liên quan hỗ trợ xây dựng 176 căn nhà căn nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo phát sinh từ năm 2025, với tổng kinh phí hơn 14,8 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa cho 504 hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, cải thiện điều kiện nhà ở và ổn định đời sống cho các đối tượng còn khó khăn.

Để thực hiện tốt mục tiêu đến cuối năm 2026 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,47%, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng lao động và các hộ dự kiến thoát nghèo năm 2026 tiếp cận các mô hình sản xuất, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Quảng Ngãi khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo phát huy ý chí tự lực, tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và nâng cao điều kiện sống.

Cùng với đó, đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động; tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung - cầu lao động và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Quan tâm hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận việc làm và cải thiện thu nhập.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo phát huy ý chí tự lực, tự cường, chủ động tham gia các chương trình, chính sách hỗ trợ; nhân rộng các mô hình sản xuất, sinh kế hiệu quả, cách làm hay và gương điển hình vươn lên thoát nghèo bền vững, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.