Lực lượng chức năng phường Trà Câu cùng người dân gia cố bờ kè bị nước lũ tràn qua. Clip: TT-CĐ.

Ngày 28/11, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân tại tổ dân phố Thủy Triều, phường Trà Câu. Ngay sau đó, người dân cùng các cán bộ, chiến sĩ tất bật kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản nhằm hạn chế thiệt hại.

Bà Phạm Thị Nga, ở tổ dân phố Thủy Triều đang khẩn trương dọn đồ đạc trong nhà bị ngập nước. Ảnh: TT.

Bà Phạm Thị Nga, ở tổ dân phố Thủy Triều vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm nước lũ tràn vào nhà. Khoảng 1h sáng 28/11, bà rời nhà đi làm thuê, lúc này mực nước sông vẫn còn thấp. Đến khoảng 4h, nhận được điện thoại báo nhà bị ngập, bà vội vã trở về nhưng nhiều tài sản đã ngập nước.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang gia cố bao cát trước nhà dân ở tổ dân phố Thủy Triều. Ảnh: CĐ.

Nước lũ dâng quá nhanh khiến bà Nga không kịp trở tay, chỉ cứu được giấy tờ quan trọng, còn đồ đạc và lúa gạo trong nhà đều bị ngập nước. Đứng trước cảnh tài sản ngổn ngang, bà Nga chưa biết bắt đầu thu dọn từ đâu. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ trong việc di chuyển đồ đạc, thu gom lúa gạo, bà phần nào đỡ lo lắng.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ở tổ dân phố Thủy Triều. Ảnh: TT.

Không riêng gia đình bà Nga, nhiều hộ dân tại tổ dân phố Thủy Triều cũng phải chạy đua với nước lũ. Bà Nguyễn Thị Nhung, ở tổ dân phố Thủy Triều cho biết, khu vực này hằng năm đều xảy ra ngập lụt, nhưng người dân không ngờ đợt lũ lần này lại lớn đến vậy. Nước sông dâng cao, tràn qua bờ kè, gây ngập nhiều nhà dân.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng quân đội, biên phòng cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại khu dân cư, hỗ trợ người dân ứng phó với tình hình mưa lũ.

Nước sông Trà Câu dâng cao tràn vào khu dân cư tổ dân phố Thủy Triều. Ảnh: CĐ.

Trước nguy cơ nước tiếp tục dâng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản, đưa người đến nơi an toàn.

Tại khu vực bờ kè, lực lượng chức năng liên tục đóng bao đất, cát gia cố những vị trí xung yếu, hạn chế nước lũ tràn sâu vào khu dân cư. Loa phát thanh cũng liên tục vang lên, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn trong thời điểm lũ lên.

Chính quyền phường Trà Câu giúp người dân đưa đồ đạc lên vị trí trên cao. Ảnh: TT.

Ông Võ Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Trà Câu cho biết, mưa lớn khiến nước sông Trà Câu dâng cao gây ngập nước hơn 400 nhà dân. Tính đến 14h cùng ngày, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 150 hộ dân có nhà bị ngập nước sâu đến nơi ở tạm trường học, nhà văn hóa an toàn.

Cạnh đó, một số tuyến đường trên địa bàn bị ngập nước đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ giăng dây, cảnh báo không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển (bên phải) kiểm tra công tác ưng phó mưa lũ tại phường Trà Câu. Ảnh: QN.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác ứng phó với mưa lũ tại phường Trà Câu và xã Thiện Tín.

Qua kiểm tra thực tế, ông Đỗ Tâm Hiển ghi nhận sự chủ động của các địa phương trong triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ông Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các địa phương tập trung lực lượng, khẩn trương rà soát các khu dân cư bị ngập lụt, tổ chức sơ tán người dân ở vùng ngập sâu, khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng gia cố bao cát dọc bờ kè ở tổ dân phố Thủy Triều. Ảnh: CĐ.

Đối với những trường hợp chưa chấp hành việc sơ tán, chính quyền địa phương phải kiên trì vận động, trường hợp cần thiết phải thực hiện cưỡng chế di dời. Việc sơ tán phải được triển khai kịp thời, không để nước lũ dâng cao mới tổ chức di dời, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.