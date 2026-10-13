Quảng Ngãi nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào - Campuchia

Hoàn thành lấy mẫu hơn 13.500 phần mộ, tìm thấy 52 hài cốt liệt sỹ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS), tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp, huy động nhiều lực lượng tham gia với tinh thần không để sót lọt bất kỳ thông tin, manh mối nào được các cựu chiến binh, người dân cung cấp.

Công tác tìm kiếm, quy tập HCLS được tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh.

Theo Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập HLCS tỉnh Quảng Ngãi, để triển khai chiến dịch thành công, tỉnh đã đẩy mạnh tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên nhiều phương tiện. Đồng thời, thành lập cổng thông tin điện tử để tiếp nhận thông tin.

Trong số hàng trăm thông tin được tiếp nhận, tỉnh đã khảo sát, sàng lọc và xác định 35 nguồn thông tin có giá trị.

Tính đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy và quy tập 52 HCLS từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh và hai nước Lào - Campuchia. Trong đó, tìm kiếm trong nước ở xã Đăk Pék được 10 HCLS, xã Đặng Thùy Trâm 9 hài cốt, xã Nghĩa Giang 5 hài cốt, xã Ba Động 3 hài cốt...

Tại hai nước Lào và Campuchia, trong mùa khô 2025 - 2026, Đội K53 của tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, công tác lấy mẫu ADN để xác định danh tính tại các phần mộ ở các nghĩa trang liệt sĩ cũng được Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi triển khai. Theo đó, toàn tỉnh xác định có 13.514 ngôi mộ cần lấy mẫu.

Tại nhiều phần mộ, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều hiện vật, thông tin bên trong phần mộ có giá trị lớn. Trong đó, có hiện vật cùng thông tin đi kèm đã giúp cơ quan chức năng cơ bản xác định được tên tuổi, thân nhân liệt sỹ. Song, để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, vẫn phải chờ kết quả từ mẫu giám định ADN của liệt sỹ và người thân.

Đến nay địa phương đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với toàn bộ số mộ này, vượt tiến độ so với kế hoạch ban đầu.

Tỉnh Quảng Ngãi bàn giao mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định ADN.

Trong đó, có 9.069 ngôi mộ có mẫu đủ điều kiện đưa đi giám định ADN, chiếm hơn 67% và 4.445 mộ không lấy được mẫu, chiếm gần 33%.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc cho biết, quá trình khai quật, lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm trang nghiêm, trang trọng và an toàn.

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao 9.101 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ giám định ADN.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, hoàn thành các chỉ tiêu trước 30/4/2027

Dù công tác tìm kiếm, quy tập HCLS được tỉnh Quảng Ngãi triển khai tốt, song đến nay số lượng HCLS được tìm thấy chưa như mong đợi. Bởi lẽ, số lượng AHLS hi sinh chưa tìm thấy phần mộ, nơi an táng vẫn còn rất lớn.

Vì thế, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục rà soát, khai thác thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử. Phân công cụ thể cho lãnh đạo phụ trách, cơ quan quân sự và các thôn, tổ dân phố trong việc thu thập, xác minh, tổng hợp thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu, thực hiện phương châm “6 rõ”, tăng cường phối hợp, bảo đảm thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời.

Tỉnh Quảng Ngãi làm lễ truy điệu, an táng cho 9 anh hùng liệt sĩ được tìm thấy ở xã Đặng Thuỳ Trâm và xã Ba Động tại nghĩa trang liệt sỹ xã Ba Động.

Ban chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch trước ngày 30/4/2027.

Để đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc đề nghị, sau khi hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu, các địa phương chuyển trọng tâm sang công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại Lào, Campuchia.

Đối với các xã đã có thông tin và được đưa vào kế hoạch, phải tập trung chỉ đạo xử lý thông tin, khảo sát, thăm dò, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Địa phương có lực lượng nhưng chưa có hoặc có ít thông tin cần chủ động hỗ trợ lực lượng cho các xã, phường có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

"Việc tìm kiếm cần được tổ chức linh hoạt, có thể triển khai đồng thời tại nhiều địa điểm, huy động nhiều tổ, đội cùng thực hiện để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra", bà Ngọc chỉ đạo.