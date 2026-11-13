Quảng Ngãi nỗ lực thông xe các tuyến đường sau sạt lở núi

Từ ngày 9-12/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn gây nên tình trạng ngập lụt, sạt lở nhiều nơi khiến giao thông trên nhiều tuyến đường như: QL24B, QL24C, tỉnh lộ 626, 628, 676... bị tắc nghẽn. Trong đó, nặng nhất là QL24C và tỉnh lộ 676 với khối lượng đất đá tràn phủ kín cả nền đường với số lượng lên đến hàng nghìn m³.

Đoạn tuyến tỉnh lộ 676 qua địa bàn xã Măng Bút, đất từ ngọn đồi phía ta luy dương đổ sập xuống phủ kín nền đường cao khoảng 3m, kéo dài hơn 100m khiến giao thông giữa QL24 với trung tâm xã Măng Bút bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Ngay sau sự cố, ngành Xây dựng Quảng Ngãi, các xã đã huy động tối đa lực lượng tập trung khắc phục hốt dọn đất, đá, cây cối ngã đổ (Trong ảnh: Công an xã Măng Bút cùng nhân dân cắt dọn cây ngã đổ chắn ngang đường đi).

Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh có hơn 90 vị trí sạt lở ta luy dương, ta luy âm, đất, đá tràn ra mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước dọc với khối lượng bùn, đất lên đến hàng chục nghìn m³.

Ngay sau sự cố, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị thi công, nhà thầu khẩn trương khắc phục. Đến trưa 13/11, cơ bản các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị tắc nghẽn giao thông đã thông xe một vệt ngoại trừ tỉnh lộ 676 vì khối lượng đất đá quá lớn.

Điểm sạt lở qua Km 51+400 tỉnh lộ 626 đã được thông xe một vệt, về lâu dài cần đánh giá lại hiện trạng điểm sạt lở để có giải pháp khắc phục nhằm ổn định lâu dài, hạn chế sạt lở tiếp diễn.

Đoạn tuyến qua Km 8+880, tỉnh lộ 626 đã được hốt dọn xong bùn, đất và đá, đảm bảo thông xe tạm thời, giúp các phương tiện qua lại thuận lợi.

Công tác khắc phục sạt lở, thông xe các tuyến đường ở miền núi sau mưa lũ đang được ngành Xây dựng Quảng Ngãi và các địa phương tập trung cao độ đảm bảo thông tuyến tất cả các tuyến đường trong thời gian sớm nhất.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Mai Văn Hà cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tự chủ động ứng trước kinh phí, huy động tối đa máy móc thiết bị ngày đêm có mặt tại hiện trường để tiến hành hốt dọn đất đá. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương với tổ chức cảnh giới, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông đi lại an toàn.

Cũng theo ông Hà, để hoàn thành công tác khắc phục thiên tai, bảo vệ kết cấu hạ tầng tốt hơn đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện. Đồng thời, có kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường.