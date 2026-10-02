Quảng Ngãi nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026

Quảng Ngãi tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế-xã hội nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 9%. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Ngày 2/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Kinh tế tiếp tục phát triển

9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 117.629 tỷ đồng, tăng 9,16% so với cùng kỳ năm 2025. Với mức tăng trưởng này, Quảng Ngãi xếp vị thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xếp vị thứ 5/11 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung và xếp vị thứ 3/6 tỉnh, thành phố thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 19.542 tỷ đồng, tăng 4,08%, đóng góp 0,71 điểm phần trăm vào mức tăng chung GRDP; khu vực công nghiệp-xây dựng đạt 46.366 tỷ đồng, tăng 14,41%, đóng góp 5,42 điểm phần trăm (trong đó công nghiệp đạt 39.918 tỷ đồng, tăng 17,70%, đóng góp 5,57 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ đạt 36.738 tỷ đồng, tăng 7,98%, đóng góp 2,52 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 14.983 tỷ đồng, tăng 3,84%, đóng góp 0,51 điểm phần trăm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm chủ trì Hội nghị thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Điểm nổi bật, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng tích cực, với phần lớn sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình thu hút đầu tư, có 18 dự án đầu tư trong nước được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 5.014 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới là 1.211 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 8.003 tỷ đồng, tăng 69,7%; số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 299 doanh nghiệp, tăng 11,6%; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến là 83,66%.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 26.385 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 77,9% dự toán năm; giải ngân vốn đầu tư công khoảng 4.094 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 53% kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cùng với đó, việc phát triển Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi được chú trọng thực hiện. Công tác quy hoạch được tập trung chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án đầu tư, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh; tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Lấy kết quả, hiệu quả thực tế làm thước đo

3 tháng cuối năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đạt tăng trưởng 9,47%; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn hơn 14.037 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước 7.467 tỷ đồng.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về mọi mặt; bám sát chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với địa phương, đơn vị theo phương châm “6 rõ”, lấy kết quả, hiệu quả thực tế làm thước đo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026-2030. Rà soát, cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế-xã hội; nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách, đồng thời phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, nhất là đối với các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh chia sẻ kinh nghiệm thu hút đầu tư vào địa bàn xã. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Phát triển không gian kinh tế hợp lý, khai thác tốt tiềm năng biển, ven biển, Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y. Phối hợp hoàn thiện, trình phê duyệt Đề án liên kết không gian phát triển Chu Lai-Dung Quất-Nam Giang-Bờ Y-Hành lang kinh tế Đông-Tây giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn tất các thủ tục, đẩy nhanh triển khai các dự án giao thông kết nối quan trọng, trọng tâm là cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum và nâng cấp Quốc lộ 24 (Km32-Km89+513).

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng Trần Hoài Thu chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giúp người dân vươn lên thoát nghèo. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp sạch, dịch vụ, logistics và du lịch chất lượng cao; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án lớn, có tác động lan tỏa trên địa bàn.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, giá đất, nguồn vật liệu và thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030; thực hiện tốt các giải pháp cấp bách nhằm quyết liệt tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU - chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trước mùa mưa bão.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch, gắn với phát triển các dịch vụ du lịch; triển khai có hiệu quả Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đưa Măng Đen trở thành trung tâm du lịch của cả nước.

Thực hiện hiệu quả 5 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã công bố. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện điểm số, thứ hạng các chỉ số: năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR INDEX), sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).