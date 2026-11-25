Thầy giáo Phạm Thành Nghĩa, Bí thư Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn, đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo hứng thú học tập cho học sinh

Đổi mới công tác Đoàn, bồi dưỡng nhân cách học sinh

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Bình Sơn), thầy giáo Phạm Thành Nghĩa (SN 1993), Bí thư Đoàn trường, là một trong những gương mặt giáo viên trẻ năng động, nhiệt huyết. Là đảng viên, giáo viên môn Kinh tế pháp luật, thầy không chỉ nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn dành nhiều tâm huyết cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Từng đạt giải Ba Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, thầy Nghĩa luôn tìm tòi những cách làm mới để thu hút học sinh tham gia các hoạt động tập thể. Từ thực tiễn công tác, nhiều mô hình ngoại khóa mang tính giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng được triển khai, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sẻ chia với cộng đồng.

Tiêu biểu là chương trình “Nuôi heo đất” Xuân yêu thương, trao tặng 84 suất quà với tổng trị giá hơn 38 triệu đồng cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là các chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày Chủ nhật Xanh” và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Theo thầy Nghĩa, dạy học không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức trong sách vở mà còn là quá trình bồi dưỡng nhân cách, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm cho học sinh.

Chương trình “Nuôi heo đất” Xuân yêu thương trao những phần quà ý nghĩa đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn

“Những chương trình như ‘Nuôi heo đất’, ‘Hoa phượng đỏ’ hay hoạt động tư vấn hướng nghiệp không chỉ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo môi trường thực tế để các em rèn luyện kỹ năng sống. Nhìn thấy đoàn viên, thanh niên ngày càng trưởng thành, biết yêu thương và sống có trách nhiệm với cộng đồng là phần thưởng lớn nhất đối với người thầy”, thầy Nghĩa chia sẻ.

Những nỗ lực trong giảng dạy và công tác Đoàn của thầy được ghi nhận qua nhiều thành tích. Năm 2023, sáng kiến kinh nghiệm của thầy được Sở GD&ĐT công nhận đạt cấp tỉnh. Năm 2026, thầy vinh dự nhận Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cấp tỉnh qua các năm.

Em Bùi Tá Long, học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết, thầy Nghĩa luôn gần gũi, lắng nghe và quan tâm đến học sinh. Những hoạt động tư vấn hướng nghiệp, phong trào tình nguyện do thầy tổ chức giúp các em có thêm nhiều kỹ năng sống, biết yêu thương và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Đánh giá về người đồng nghiệp trẻ, thầy Lê Chấn Thi, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn nhận xét, thầy Phạm Thành Nghĩa có nhiều đổi mới trong công tác Đoàn và giảng dạy. Thầy luôn biết cách tạo hứng thú cho học sinh trong mỗi giờ học cũng như các hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhất là những chương trình tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống và đạo đức cách mạng.

Thầy giáo Trần Văn Phát, giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Lộ, đổi mới phương pháp tổ chức giờ học Giáo dục thể chất

Sáng tạo trong từng giờ học, truyền cảm hứng cho học sinh

Cũng với tinh thần đổi mới và trách nhiệm của người giáo viên trẻ, tại Trường Tiểu học Nghĩa Lộ (phường Nghĩa Lộ), thầy giáo Trần Văn Phát (SN 1996), giáo viên môn Giáo dục thể chất, Bí thư Chi đoàn nhà trường đã lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, sinh động để giúp học sinh thêm yêu thích vận động.

Trong các giờ học, thay vì chỉ áp dụng phương pháp giáo viên làm mẫu, học sinh thực hiện theo, thầy Phát chủ động đổi mới cách tổ chức, đưa hình thức “học mà chơi, chơi mà học” vào từng nội dung rèn luyện. Qua đó, tạo không khí hào hứng, khuyến khích học sinh chủ động tham gia, phát huy khả năng vận động và hình thành thói quen rèn luyện thể chất.

Đáng chú ý, sáng kiến kinh nghiệm “Tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực thông qua tích hợp mô hình 6C” của thầy đã đạt kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường và cấp phường.

Với thầy Phát, niềm vui trong nghề đến từ những điều giản dị: nụ cười hồn nhiên, sự tiến bộ từng ngày của học sinh trên sân tập và sự đồng hành của đồng nghiệp.

“Khoác trên mình màu áo xanh thanh niên và đứng trên bục giảng, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp để mỗi giờ học đều là một niềm vui, giúp các em phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Giải thưởng ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ cấp Trung ương năm 2026 vừa là vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở để tôi tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người”, thầy Phát bày tỏ.

Cô Dương Thị Minh Trinh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Lộ đánh giá, thầy Trần Văn Phát là giáo viên trẻ năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt là môn Giáo dục thể chất.

Trên cương vị Bí thư Chi đoàn, thầy còn tích cực tổ chức các phong trào thanh niên, tạo sức lan tỏa trong tập thể nhà trường. Dù mới có 5 năm công tác, thầy đã đạt nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cơ quan, đơn vị. Những kết quả ấy thể hiện rõ lòng yêu nghề, tinh thần cầu tiến và khát vọng cống hiến của một nhà giáo trẻ.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động vận động trong giờ học Giáo dục thể chất

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm của nhà giáo trẻ

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hai thầy giáo Phạm Thành Nghĩa và Trần Văn Phát còn thể hiện rõ vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong môi trường giáo dục. Một người bền bỉ đổi mới công tác Đoàn, đưa các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống đến gần học sinh; một người sáng tạo trong từng giờ học, khơi dậy niềm yêu thích vận động và tinh thần rèn luyện thể chất.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Nguyễn Văn Mạnh cho biết, đội ngũ giáo viên trẻ trên địa bàn tỉnh luôn thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, không chỉ vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào tình nguyện, công tác Đoàn và hoạt động thanh thiếu nhi.

Việc hai thầy giáo được trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và những mô hình thiết thực trong giáo dục học sinh. Qua đó, góp phần lan tỏa những cách làm hay, khuyến khích đội ngũ nhà giáo trẻ tiếp tục đổi mới, sáng tạo và cống hiến.

Từ lớp học đến sân trường, từ những giờ học thể chất sôi nổi đến các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, những nhà giáo trẻ như thầy Nghĩa và thầy Phát đang góp phần làm phong phú hơn môi trường giáo dục, giúp học sinh phát triển toàn diện cả kiến thức, thể chất, kỹ năng và nhân cách. Đó cũng là những đóng góp thiết thực của tuổi trẻ Quảng Ngãi đối với sự nghiệp trồng người hôm nay.