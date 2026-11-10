Quảng Ngãi: Nhiều nhà dân bị tốc mái do mưa lớn

Tối ngày 10/11, mưa kèm theo gió mạnh đã làm nhiều nhà dân ở thôn Đức Lợi xã Long Phụng (Quảng Ngãi) bị tốc mái. Hiện lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân bị thiệt hại di dời ngay trong đêm. Bước đầu thống kê có 13 nhà dân ở thôn Đức Lợi bị tốc mái và ảnh hưởng.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Công Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Long Phụng cho biết: Mưa lớn làm một số nhà dân ở thôn Đức Lợi bị tốc mái tôn, rất may không có thiệt hại về con người. Cấp ủy, lực lượng chức năng thôn đã xuống để động viên, vận động, hỗ trợ di dời người dân qua nhà khác. Sáng mai, lực lượng dân quân, vũ trang trong xã sẽ tập trung hỗ trợ dân khắc phục nhà cửa của dân bị hư hỏng do mưa lốc.

Tại xã Đăk Tờ Kan, thiệt hại do mưa lớn kéo dài từ ngày 9-10/11 đã làm tốc mái 2 nhà dân ở thôn Tea Uyn. Trong khi đó, tại xã Xốp, đường tỉnh lộ 673, đoạn đường tránh thủy điện Đăk Mi cũng đã xảy ra sạt lở khiến ô tô không lưu thông qua đoạn này được. Dọc quốc lộ 1, đoạn qua xã Mộ Đức, nhiều cây xanh ngã đổ ra đường. Ngay trong đêm nay, lực lượng chức năng tại các địa phương đã khẩn trương khắc phục, cưa cắt cây, dọn đường để đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Theo bản tin tối 10/11 của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc… Cảnh báo, lũ quét, sạt lở có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân.