Quảng Ngãi: Nhiều khu dân cư ngập sâu, chính quyền hỗ trợ di dời

Người dân xã Vạn Tường vận chuyển gia súc đến địa điểm an toàn. Ảnh: CĐ.

Tại xã Vạn Tường, sáng 8/10, nhiều hộ dân ở Khu dân cư số 2, 3 và 13, thôn Đông Lỗ vẫn bị ngập sâu. Người dân cho biết nước bắt đầu dâng nhanh từ đêm 7/10. Trước đó, nhiều gia đình đã chủ động kê cao bao lúa, đồ đạc và các vật dụng sinh hoạt để hạn chế thiệt hại.

Một số khu vực xã Vạn Tường bị ngập nước sâu di chuyển bằng ghe. Ảnh: CĐ.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã Vạn Tường huy động Công an xã, lực lượng Quân sự phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 đến các điểm ngập sâu hỗ trợ người dân.

Các lực lượng tập trung di chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi khô ráo; đồng thời duy trì trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ, sơ tán người dân khi tình hình diễn biến bất thường.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở xã Vạn Tường. Ảnh: CĐ.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, mưa lớn khiến nhiều khu dân cư và tuyến đường trên địa bàn bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, khoanh vùng, giăng dây cảnh báo tại các điểm ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Lực lượng chức năng xã Vạn Tường đưa người dân vùng ngập đến nơi an toàn. Ảnh: CĐ.

Theo UBND xã Vạn Tường, mưa liên tục khiến nước không kịp thoát, gây ngập tại một số tuyến đường nội bộ và trục chính qua khu dân cư. Tại những nơi ngập sâu, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, giăng dây và đặt biển cảnh báo, hạn chế người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Một số khu vực vùng trũng thấp ở xã Bình Sơn ngập nước sâu. Ảnh: AN.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không đi xe máy, ô tô hoặc đi bộ qua khu vực đã giăng dây cảnh báo, nơi ngập sâu, nước chảy xiết. Người dân cũng được yêu cầu không tụ tập vớt cá, thả lưới, bắt cá hoặc bơi lội tại khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh để phòng nguy cơ đuối nước.

Tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi một số điểm nước đã tràn qua đường. Trước tình trạng mưa kéo dài, chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, đề nghị người dân chủ động theo dõi thời tiết và di chuyển người, tài sản, gia súc đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập sâu.

Đường vào khu dân cư thôn Long Yên, xã Bình Sơn bị ngập nước. Ảnh: AN.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 25-100mm; riêng Lý Sơn ghi nhận hơn 244mm, Châu Ổ hơn 146mm, Trà Khúc hơn 133mm và Quảng Ngãi hơn 128mm.

Dự báo trong 24 đến 48h tới, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-100mm, có nơi trên 130mm.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở xã Vạn Tường. Ảnh: CĐ.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa, mực nước, duy trì lực lượng ứng trực tại các khu vực xung yếu và chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.