Ngày 21/11, trao đổi với PV Báo Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm vừa ký, ban hành quy định về quy mô, chiều cao, thời hạn tồn tại công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn; đồng thời quy định công tác quản lý, phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công công trình trên địa bàn tỉnh.

Nhà ở cấp phép có thời hạn phải dưới 3 tầng, cao dưới 12m (Ảnh: Lê Danh).

Theo đó, đối với công trình nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, số tầng cao phải dưới 3 tầng, chiều cao công trình dưới 12m, tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m². Công trình không được phép xây dựng tầng hầm, tầng nửa hầm.

Đối với tầng lửng, trường hợp diện tích sàn không vượt quá 65% diện tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới thì không tính vào số tầng nhà. Nếu công trình có nhiều hơn một tầng lửng, chỉ có một tầng lửng được áp dụng quy định không tính vào số tầng.

Ngoài ra, tầng tum hoặc tầng mái tum không tính vào số tầng cao nếu chỉ sử dụng để bao che cầu thang, thiết bị công trình, phục vụ mục đích lên mái và cứu nạn; diện tích không vượt quá 30% diện tích sàn mái.

UBND tỉnh Quảng Ngãi phân cấp cho UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn thực hiện quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình (Ảnh: Lê Danh).

Đối với các công trình khác không phải nhà ở riêng lẻ, quy mô được cấp phép xây dựng có thời hạn tối đa một tầng, chiều cao không quá 6m, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 1.000m².

Đáng chú ý, đối với công trình hiện trạng có quy mô lớn hơn giới hạn quy định, chủ đầu tư vẫn được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo theo quy mô hiện trạng. Tuy nhiên, không được cải tạo, nâng cấp hoặc mở rộng vượt quá quy mô hiện có.

Thời hạn tồn tại của công trình được cấp phép xây dựng có thời hạn được xác định theo thời hạn hiệu lực của quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố.

Bên cạnh quy định về quy mô công trình, quyết định cũng phân cấp cho UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn thực hiện quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình trong phạm vi địa bàn quản lý.

Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm; tổ chức theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng.

Chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công, trừ trường hợp được miễn theo quy định (Ảnh: Lê Danh).

Đồng thời, chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm giám sát việc ngừng thi công, áp dụng các biện pháp cần thiết buộc dừng thi công theo quy định và thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm thuộc thẩm quyền.

Quy định cũng yêu cầu chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công, trừ trường hợp được miễn theo quy định. Giấy phép phải được công khai tại địa điểm thi công trong suốt quá trình xây dựng; công trình phải thi công đúng nội dung giấy phép, hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt và quy hoạch được duyệt.

Quyết định nói trên có hiệu lực từ ngày 30/11, thay thế các quy định trước đây của UBND tỉnh về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp cấp phép và quy mô, thời hạn tồn tại công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.