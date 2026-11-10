Quảng Ngãi: Nhà máy xử lý rác vi phạm, cảnh báo chi phí môi trường

Nhà máy xử lý rác nhưng phát sinh nguy cơ ô nhiễm

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH (trụ sở tại thôn Hà Mòn 1, xã Đăk Hà) do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà.

Qua đó, kết quả kiểm tra ngày 13/8, đoàn kiểm tra phát hiện nước rỉ từ hố thu nước thải của bãi rác cũ chảy thành dòng ra khu vực đất phía nam nhà máy, với lưu lượng khoảng 2,4 m³/ngày. Đây là nguồn nước có nguy cơ mang theo nhiều chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải, nếu không được thu gom và xử lý đúng quy trình có thể ảnh hưởng đến chất lượng đất, nước và môi trường khu vực xung quanh.

Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, kết quả phân tích mẫu nước cho thấy nhiều thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trong đó, BOD5 vượt 2,92 lần; Amoni vượt 2,36 lần; COD vượt 2,58 lần; TSS vượt 2 lần và tổng Coliform vượt 2,2 lần.

Với hành vi để nước rỉ từ bãi rác cũ chảy ra môi trường, doanh nghiệp bị xử phạt hơn 11 triệu đồng.

Đáng chú ý, vi phạm không chỉ dừng lại ở khu vực bãi rác cũ mà còn xuất hiện ngay tại hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. Đoàn kiểm tra phát hiện nước thải đầu ra sau xử lý không bảo đảm các thông số theo quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Cụ thể, mẫu nước lấy tại vị trí sau xử lý, trước khi xả thải có các chỉ số BOD5 vượt 2,83 lần; tổng Nitơ vượt 2,07 lần; Amoni và COD cùng vượt 2,8 lần; TSS vượt 1,56 lần so với quy chuẩn áp dụng. Lưu lượng nước thải tại thời điểm kiểm tra được xác định là 31,2 m³/ngày.

Đối với hành vi này, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH bị xử phạt 144 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền phạt đối với hai hành vi vi phạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà là hơn 155 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp phải chi trả hơn 8 triệu đồng kinh phí phân tích mẫu môi trường cho Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Đầu tư công nghệ phải đi cùng trách nhiệm vận hành

Dưới góc nhìn kinh tế môi trường, khoản xử phạt hơn 155 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH là chế tài đối với những vi phạm đã được cơ quan chức năng xác định. Nhưng xét về dài hạn, giá trị lớn hơn nằm ở việc doanh nghiệp phải thực sự thay đổi phương thức quản lý, vận hành và kiểm soát môi trường, không để tình trạng vi phạm tái diễn.

Trước đó, đoàn kiểm tra phát hiện nước rỉ từ hố thu nước thải của bãi rác cũ chảy thành dòng ra khu vực đất phía nam nhà máy, với lưu lượng khoảng 2,4 m³/ngày đây là nguồn nước có nguy cơ mang theo nhiều chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải

Theo đó, phát triển kinh tế môi trường không có nghĩa chỉ mở rộng đầu tư vào các nhà máy xử lý rác hay gia tăng công suất tiếp nhận chất thải. Mục tiêu cốt lõi phải là tạo ra giá trị kinh tế đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trường và sức khỏe con người.

Thực tế cho thấy, đầu tư công nghệ xử lý chất thải mới chỉ là điều kiện cần. Hiệu quả bảo vệ môi trường phụ thuộc rất lớn vào năng lực quản trị, quy trình vận hành, công tác bảo dưỡng thiết bị và trách nhiệm của doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án.

Qua đó, yêu cầu đặt ra là phải nhìn nhận các nhà máy xử lý rác như một bộ phận của hạ tầng môi trường thiết yếu, nơi trách nhiệm bảo vệ môi trường phải song hành với hiệu quả kinh tế. Chỉ khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ môi trường, cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ và cộng đồng được bảo đảm quyền sống trong môi trường an toàn, hoạt động xử lý chất thải mới thực sự trở thành động lực cho kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Theo đó, xử lý rác không thể tạo thêm ô nhiễm. Hiệu quả kinh tế của một nhà máy môi trường phải được đo bằng lượng chất thải được xử lý an toàn, tài nguyên được tiết kiệm và những chi phí ô nhiễm được ngăn chặn ngay từ đầu.