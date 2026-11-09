Quảng Ngãi: Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà để nước thải vượt quy chuẩn

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH (trụ sở tại thôn Hà Mòn 1, xã Đăk Hà) do có các vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà.

Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà bị phạt 155,4 triệu đồng vì vi phạm quy định về xả nước thải ra môi trường

Theo kết quả kiểm tra ngày 13.8.2026, đoàn kiểm tra phát hiện nước rỉ từ hố thu nước thải của bãi rác cũ chảy thành dòng ra khu vực đất phía Nam nhà máy. Lượng nước thải ghi nhận tại thời điểm kiểm tra là 2,4m³/ngày đêm.

Kết quả phân tích mẫu cho thấy nhiều thông số môi trường trong nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. Cụ thể, BOD5 vượt 2,92 lần; Amoni vượt 2,36 lần; COD vượt 2,58 lần; TSS vượt 2 lần và Tổng Coliform vượt 2,2 lần.

Với hành vi này, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH bị xử phạt 11,4 triệu đồng.

Nhiều thông số nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn

Không chỉ phát hiện nước rỉ từ khu vực bãi rác cũ chảy ra môi trường đất, đoàn kiểm tra còn ghi nhận tình trạng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy không bảo đảm các thông số theo quy chuẩn kỹ thuật.

Mẫu nước được lấy tại vị trí nước thải sau xử lý, trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Kết quả phân tích xác định chỉ số BOD5 vượt 2,83 lần; Tổng Nitơ vượt 2,07 lần; Amoni và COD cùng vượt 2,8 lần; TSS vượt 1,56 lần so với quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng.

Lưu lượng nước thải tại thời điểm kiểm tra được xác định là 31,2m³/ngày đêm. Đối với hành vi vi phạm này, doanh nghiệp bị xử phạt 144 triệu đồng.

Như vậy, với 2 hành vi vi phạm được xác định tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH phải nộp tổng cộng 155,4 triệu đồng tiền phạt.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải chi trả 8,113 triệu đồng kinh phí phân tích mẫu môi trường cho Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi.