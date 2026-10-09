Quảng Ngãi: Người phụ nữ lừa đảo hơn 28 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn kinh doanh nông sản

Ngày 9/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thị Diệu My (SN 1989, trú tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, My đưa ra những thông tin gian dối về hoạt động kinh doanh nông sản, hứa hẹn mức lợi nhuận cao để huy động vốn từ nhiều người.

Công an đọc lệnh bắt giam Bùi Thị Diệu My. Ảnh CAQN

Để tạo lòng tin, trong thời gian đầu, My thực hiện việc thanh toán tiền gốc và lãi đúng hạn. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều người với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị những ai là bị hại trong vụ án liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp giải quyết theo quy định.