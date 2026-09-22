Quảng Ngãi: Người dân vùng sạt lở khẩn trương dựng nhà mới ở khu tái định cư

Clip: Người dân đang khẩn trương dựng nhà mới trong khu tái định cư tập trung Làng Lóa. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Anh Hồ Văn Luyến, người dân ở thôn Trà Lãnh, xã Tây Trà Bồng cho biết, từ năm 2020 đến nay hầu như năm nào tổ 4 cũng xảy ra sạt lở khi mưa lũ lớn. Mỗi khi mưa lũ lớn, chính quyền địa phương phải tổ chức di dời các hộ dân đến Trường Mẫu giáo Hương Trà tránh trú. Vì vậy, anh Luyến và nhiều hộ dân rất phấn khởi khi được chuyển đến nơi ở mới an toàn, ổn định hơn.

Một căn nhà mới vừa xây xong ở khu tái định cư tập trung Làng Lóa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Anh Luyến dự kiến vay thêm 90 triệu đồng ngoài khoản hỗ trợ của nhà nước để xây nhà. Khu tái định cư cách nơi ở cũ khoảng 2km, thuận tiện cho đi lại, làm việc và học tập của con cái.

Anh Hồ Văn Luyến hỗ trợ xây nhà cho em gái. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Hồ Văn Trinh, Trưởng thôn Trà Lãnh, cho biết: “Tổ 4 thường xuyên xảy ra sạt lở nên người dân nhiều lần kiến nghị thôn, xã khảo sát, bố trí mặt bằng để di dời đến nơi ở an toàn hơn. Nay được chuyển về khu tái định cư Làng Lóa, người dân rất phấn khởi”.

Ông Trinh chia sẻ thêm, từ tháng 5-2026, người dân bắt đầu mua vật liệu, xây dựng nhà. Đến nay, một số căn đã hoàn thành, những căn khác đang tiếp tục được xây dựng. Dù thời tiết mưa ảnh hưởng đến việc thi công, song người dân vẫn cố gắng hoàn thiện nhà để sớm ổn định chỗ ở.

Những ngôi nhà mới đang được xây dựng ở khu tái định cư Làng Lóa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Bùi Thanh Dũng, Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng, cho biết: “Địa phương tạo mọi điều kiện để nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước được chuyển đến người dân sớm, đối với những hộ còn khó khăn về kinh phí, địa phương phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay. Đồng thời, xã làm việc với các hội, đoàn thể và huy động thêm các nguồn lực tại địa phương để hỗ trợ người dân xây dựng nhà, sớm ổn định cuộc sống tại khu tái định cư”.

Khu tái định cư Làng Lóa rộng 5,18ha, gồm 42 lô đất, trong đó 37 lô bố trí cho 37 hộ với 164 nhân khẩu, 5 lô dự phòng. Dự án có tổng mức đầu tư 29 tỷ đồng, đến nay hoàn thành hơn 70% khối lượng xây dựng, nhiều căn nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện.