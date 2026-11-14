Quảng Ngãi: Người dân đánh cược tính mạng trên bè tự chế để vượt lòng hồ vào khu sản xuất

Tự chế bè vượt lòng hồ vào khu sản xuất

Tại khu vực lòng hồ Đăk Pokei (xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi), nhiều chiếc bè được ghép từ những thùng phuy nhựa, phuy sắt, gắn thêm động cơ đang trở thành phương tiện đi lại bất đắc dĩ của người dân. Đây là cách duy nhất một số hộ lựa chọn để tiếp cận diện tích cà phê, mì và các loại cây trồng ở phía bên kia lòng hồ sau khi những tuyến đường sản xuất bị nước nhấn chìm.

Ông Hoàng Huy Toàn (trú thôn 5, xã Kon Braih) hiện có khoảng 6ha cà phê và sắn ở khu vực bên kia lòng hồ. Trước đây, việc đi lại, vận chuyển vật tư và nông sản chủ yếu bằng đường bộ. Tuy nhiên, kể từ khi hồ chứa nước Đăk Pokei tích nước, các đoạn đường dẫn vào khu sản xuất bị ngập, khiến việc đi lại của gia đình ông gặp nhiều khó khăn.

Người dân đánh cược tính mạng trên bè tự chế để vượt lòng hồ vào khu sản xuất. Ảnh N.C

Để không bỏ hoang diện tích cây trồng, ông Toàn phải bỏ tiền mua 6 thùng phuy, ghép lại thành một chiếc bè rồi mua động cơ lắp vào để di chuyển qua lòng hồ. Không chỉ riêng gia đình ông Toàn, nhiều hộ dân khác cũng phải xoay xở bằng cách tương tự.

Tại khu vực thân đập hồ chứa nước Đăk Pokei, những chiếc bè tự chế nằm rải rác, trở thành phương tiện vận chuyển người, vật tư và nông sản. Tuy nhiên, các phương tiện này đều do người dân tự làm, thiếu những điều kiện bảo đảm an toàn cần thiết, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là khi thời tiết bất lợi hoặc phải vận chuyển nông sản với khối lượng lớn.

Không chỉ bất tiện trong sinh hoạt, việc mất đường đi còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản. Người dân phải mất thêm thời gian, công sức, chi phí để đưa vật tư qua hồ và vận chuyển sản phẩm từ khu vực sản xuất về nhà.

Theo ông Toàn, ông đã nhiều lần kiến nghị về tình trạng này, trong đó có ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại xã Đăk Ruồng cũ (nay là xã Kon Braih). Ông cũng là người đại diện cho 32 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi việc tích nước hồ chứa nước Đăk Pokei.

Chiếc bè tự chế của người dân. Ảnh N.C

“Chủ đầu tư dự án và chính quyền địa phương cũng đã đi kiểm tra thực tế. Đại diện chủ đầu tư cũng hứa khi dự án hoàn thành sẽ khắc phục các đoạn bị ngập để bà con có đường đi vào khu sản xuất. Thế nhưng, đến nay việc hoàn trả các tuyến đường vẫn chưa được thực hiện như cam kết. Chúng tôi đành phải sử dụng những phương tiện tự chế để qua lòng hồ, vận chuyển nông sản”, ông Toàn chia sẻ.

Khẩn trương hoàn trả 3 đoạn đường

Trước thực trạng trên, UBND xã Kon Braih đã nhiều lần mời làm việc trực tiếp và có nhiều văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, chỉ đạo chủ đầu tư giải quyết. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị liên quan đến việc hoàn trả đường sản xuất bị ngập do tích nước hồ Đăk Pokei.

Ông Đỗ Dũng Sỹ - Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Kon Braih - cho hay mặc dù UBND xã đã nhiều lần kiến nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có văn bản yêu cầu giải quyết, nhưng đến nay chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi) vẫn chưa thực hiện đầy đủ các nội dung được yêu cầu, cũng như những cam kết tại các buổi làm việc với người dân và chính quyền địa phương.

Sau khi hồ chứa nước Đăk Pokei tích nước, nhiều đoạn đường dẫn vào khu sản xuất của người dân bị ngập sâu. Ảnh N.C

"Việc chậm khắc phục không chỉ gây khó khăn trong đi lại, vận chuyển nông sản, vật tư và công cụ sản xuất, phát sinh thêm nhiều chi phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của các hộ dân. Tình trạng kiến nghị kéo dài cũng có nguy cơ phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương”, ông Đỗ Dũng Sỹ cho biết.

Liên quan đến sự việc trên, mới đây vào tháng 10/2026 UBND xã Kon Braih tiếp tục gửi văn bản đôn đốc và đầu tháng 11/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi tăng cường trách nhiệm, tập trung nhân lực và các điều kiện cần thiết để triển khai hoàn trả 3 đoạn đường vào khu sản xuất cho các hộ dân theo đúng cam kết. Thời hạn hoàn thành dứt điểm được ấn định trước ngày 31/12/2026.

Trong thời gian chờ triển khai hoàn trả các tuyến đường, đặc biệt là phục vụ vụ thu hoạch nông sản mùa khô, cuối năm 2026 như cà phê, mắc ca, mì…, Sở yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với UBND các xã Kon Braih và Đăk Kôi kiểm tra thực địa, thực hiện ngay các biện pháp khắc phục tạm thời.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị liên quan đến việc hoàn trả đường sản xuất bị ngập do tích nước hồ Đăk Pokei. Ảnh N.C

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xác định rõ ranh giới thi công, thực hiện các thủ tục liên quan đến thu hồi, tiếp nhận diện tích đất do người dân hiến; đồng thời rà soát nguồn gốc đất, đặc biệt là những diện tích liên quan đến đất lâm nghiệp (nếu có), bảo đảm quá trình triển khai đúng quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu UBND xã Kon Braih và Đăk Kôi hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng hoàn thiện thủ tục hiến đất theo quy định để kịp thời bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư tổ chức thi công; phối hợp chặt chẽ việc thực hiện giải pháp giao thông tạm thời trong mùa thu hoạch.

Dự án hồ chứa nước Đăk Pokei được UBND tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi) phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2018, có dung tích thiết kế 8,77 triệu m3. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 553 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn. Hiện mới triển khai giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng.

Mục tiêu của Dự án đảm bảo cung cấp nước tưới cho 2.000 ha đất sản xuất nông nghiệp tại xã Kon Braih, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi và tạo nguồn nước sinh hoạt cho 35.000 nhân khẩu.