Quảng Ngãi: Người dân chủ động giao nộp súng, đạn sót lại sau chiến tranh

Trước đó, ngày 29/9, ông N.T.B (sinh năm 1945), trú tại thôn An Đông, xã Trà Giang đã đến trụ sở Công an xã tự nguyện giao nộp một khẩu súng ngắn quân dụng (loại súng colt 1911) và 18 viên đạn.

Ông B đã tự nguyện mang súng, đạn đến Công an xã Trà Giang để giao nộp.

Theo ông B, số vũ khí, đạn này được gia đình ông lưu giữ từ thời chiến tranh, hiện đã bị rỉ sét theo thời gian. Một phần vì tuổi cao và nhận thức được những nguy cơ mất an toàn cho xã hội, cũng như các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, ông B đã chủ động giao nộp cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Trà Giang đã tiến hành lập biên bản, quản lý số vũ khí, đạn theo đúng quy định của pháp luật.

Đây là số vũ khí sót lại sau chiến tranh, được gia đình ông B lưu giữ.

Theo Công an xã Trà Giang, việc người dân tự giác giao nộp vũ khí cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại cơ sở. Qua đó, góp phần loại bỏ nguy cơ phát sinh tai nạn, vi phạm pháp luật và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn lưu giữ. Đồng thời, tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật, giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm trong quản lý, sử dụng và giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nguy hiểm.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc đang lưu giữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần chủ động liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý theo quy định.