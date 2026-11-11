Quảng Ngãi: Người dân cần chấm dứt việc bất chấp nguy hiểm xuống tràn xả lũ hồ Hóc Sằm bắt cá

Người dân tụ tập bắt cá tại khu vực tràn xả lũ hồ Hóc Sằm khi nước đang chảy xiết

Trưa 11.11, ông Nguyễn Xuân Thái, Chủ tịch UBND xã Mộ Đức cho biết, ngay sau khi nắm thông tin người dân tụ tập bắt cá tại khu vực hồ Hóc Sằm, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương có mặt, yêu cầu người dân chấm dứt hoạt động nguy hiểm này.

Theo ông Thái, ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn xã Mộ Đức, trong đó có hồ Hóc Sằm, dâng cao và bắt đầu tràn tự do qua ngưỡng tràn xả lũ.

Hình ảnh trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, nước từ hồ đổ qua tràn với lưu lượng lớn, dòng chảy xiết. Tuy nhiên, sáng 11.11, nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, xuống khu vực tràn bê tông trơn trượt để bắt cá.

Đáng chú ý, một số người còn lội thẳng xuống chân tràn, nơi dòng nước đang cuồn cuộn chảy qua. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ bị nước cuốn trôi, trượt ngã, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhất là trong điều kiện mực nước hồ tiếp tục dâng cao và công trình đang vận hành xả tràn.

Nước từ hồ Hóc Sằm đổ qua tràn xả lũ với lưu lượng lớn sau nhiều ngày mưa kéo dài

Trước tình trạng trên, chính quyền xã Mộ Đức cùng Ban Quản lý các công trình thủy lợi khuyến cáo người dân tuyệt đối không tụ tập, bơi lội, lội qua hoặc đánh bắt thủy sản tại khu vực tràn xả lũ, chân đập và các dòng dẫn hạ lưu hồ chứa khi công trình đang vận hành xả tràn.

Người dân cần nghiêm túc chấp hành các biển cảnh báo nguy hiểm, không tự ý vượt qua hàng rào bảo vệ an toàn công trình thủy lợi. Các gia đình cũng cần quản lý chặt chẽ con em, không để trẻ nhỏ đến gần khu vực hồ chứa, kênh mương và tràn xả lũ.

Hiện lực lượng chức năng xã Mộ Đức đang tăng cường chốt chặn, tuần tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, nhằm phòng ngừa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.