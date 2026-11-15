Quảng Ngãi: Người có uy tín tiên phong làm kinh tế giỏi, vun đắp đại đoàn kết

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, uy tín không chỉ được hình thành từ vị trí hay vai trò trong cộng đồng mà còn được bồi đắp qua cách sống gương mẫu, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp thiết thực cho thôn, làng. Người có uy tín vì thế không đơn thuần là lực lượng tuyên truyền, vận động mà còn là những hạt nhân tập hợp sức dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội.

Măng Ri từng bước phát triển kinh tế xanh, nâng cao đời sống đồng bào Xơ Đăng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ mỗi thôn, làng.

Người có uy tín – hạt nhân đoàn kết từ cơ sở

Tại xã Măng Ri, việc công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng nòng cốt này. Theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND xã Măng Ri, địa phương phê duyệt danh sách 27 người có uy tín, gồm 20 nam và 7 nữ, đều là người dân tộc Xơ Đăng.

Qua đó, việc lựa chọn được thông qua bình xét tại các thôn, với những cá nhân được cộng đồng tín nhiệm như Y Đeo ở thôn Ngọk Lây; A Thành, A Để, A Phít ở thôn Long Láy; A Tuấn ở thôn Tam Rin; A Thắng ở thôn Đăk Kinh; Y Hương ở thôn Ba Tu; Y Nheng, A Dương, Y Phải ở thôn Kô Xia; A Niên, A Gin ở thôn Ngọc Đo; Y Dau, A Cám ở thôn Măng Rương; A Tạo ở thôn Pu Tá; A Nghiết ở thôn Cách Mạng; Y Thên ở thôn Tu Thó; A Chuông ở thôn Mô Za; A Đốc ở thôn Măng Chi; A Hình, A Hùng ở thôn Đăk Song; A Hoàn ở thôn Ba Khen; A Neng ở thôn Đăk Viên; Y Thảo ở thôn Đăk Văn Linh và A Lên, A Binh ở thôn Long Plái.

Sự đa dạng về thành phần, độ tuổi và địa bàn cư trú cho thấy lực lượng người có uy tín có khả năng kết nối nhiều nhóm dân cư trong cộng đồng. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát huy vai trò vận động đồng bào thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát triển kinh tế.

Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố bằng sự đồng thuận trong nhận thức, tinh thần tương trợ trong sản xuất, cùng nhau bảo vệ rừng, giữ gìn, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

Đặc biệt, trong bối cảnh miền núi đang chuyển dịch phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sinh kế và khai thác lợi thế tài nguyên bản địa, vai trò nêu gương của người có uy tín càng có ý nghĩa. Một người được cộng đồng tin tưởng, đồng thời có tinh thần lao động, biết tổ chức sản xuất và vươn lên làm giàu chính đáng sẽ tạo sức thuyết phục lớn trong vận động bà con thay đổi tư duy, cách làm.

Từ những hộ sản xuất giỏi đến sức lan tỏa trong cộng đồng

Điểm đáng chú ý tại Măng Ri trong danh sách người có uy tín năm 2026 có những cá nhân đồng thời xuất hiện trong danh sách hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Đây là những trường hợp tiêu biểu cho sự kết hợp giữa uy tín cộng đồng và kết quả phát triển kinh tế gia đình.

Phong trào sản xuất giỏi không chỉ là giải pháp nâng cao thu nhập cho từng hộ gia đình, mà còn là cách xây dựng cộng đồng tự lực, tự cường, biết khai thác hợp lý lợi thế bản địa và gìn giữ tài nguyên cho tương lai.

Nổi bật có anh A Cám ở thôn Măng Rương, được công nhận là người có uy tín, vừa có tên trong danh sách hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã năm 2026, với tổng thu nhập sau khi trừ chi phí đạt 500 triệu đồng/năm. Tại thôn Kô Xia, anh A Dương cũng là người có uy tín, có thu nhập 400 triệu đồng/năm.

Cùng với đó, A Phít ở thôn Long Láy đạt thu nhập 350 triệu đồng/năm; A Tuấn ở thôn Tam Rin đạt 350 triệu đồng/năm; A Hùng ở thôn Đăk Song đạt 350 triệu đồng/năm; A Gin ở thôn Ngọc Đo đạt 350 triệu đồng/năm và A Lên ở thôn Long Plái đạt 320 triệu đồng/năm.

Các hộ này được ghi nhận ở cấp xã trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Điểm chung trong mô hình kinh tế được thống kê là phát triển các loại cây trồng có giá trị như sâm Ngọc Linh, sâm dây, cà phê và bời lời.

Những con số thu nhập trên không chỉ phản ánh nỗ lực phát triển kinh tế của từng hộ gia đình mà còn cho thấy tiềm năng khai thác lợi thế nông nghiệp đặc trưng của vùng miền núi. Việc kết hợp nhiều loại cây trồng giúp đa dạng hóa nguồn thu, tận dụng điều kiện tự nhiên và tạo thêm cơ hội cải thiện đời sống cho người dân.

Phát huy vai trò vận động đồng bào thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát triển kinh tế.

Đáng chú ý, khi những người có uy tín đồng thời là những hộ sản xuất có kết quả kinh tế tích cực, giá trị nêu gương được thể hiện bằng chính thực tiễn lao động. Từ kinh nghiệm sản xuất của mình, họ có điều kiện chia sẻ cách lựa chọn cây trồng, tổ chức sản xuất và sử dụng hiệu quả nguồn lực gia đình, qua đó khuyến khích các hộ khác mạnh dạn học hỏi, vươn lên.

Theo đó, ý nghĩa của những điển hình không chỉ dừng ở mức thu nhập. Điều quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa thành quả của từng hộ thành động lực phát triển chung. Khi người làm kinh tế giỏi biết chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ khó khăn và cùng tham gia những hoạt động cộng đồng, phong trào thi đua sản xuất sẽ có sức lan tỏa sâu rộng hơn.

Đây cũng là cách xây dựng tinh thần đoàn kết từ những lợi ích thiết thực: cùng nhau phát triển sản xuất, cùng nâng cao thu nhập, cùng hỗ trợ nhau vượt khó và cùng có trách nhiệm với tương lai của thôn, làng.

Măng Ri đẹp tựa miền cổ tích, nơi núi rừng xanh thẳm ôm trọn những bản làng bình yên, để thiên nhiên và con người hòa quyện trong vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng giữa đại ngàn.

Phát triển kinh tế gắn với gìn giữ tài nguyên bản địa

Một trong những lợi thế của Măng Ri là điều kiện tự nhiên phù hợp với phát triển các loại cây trồng đặc trưng của vùng núi, trong đó có sâm Ngọc Linh, sâm dây, cà phê và bời lời. Những mô hình sản xuất được thống kê trong danh sách hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cho thấy người dân đang chú trọng khai thác giá trị kinh tế từ các loại cây trồng gắn với điều kiện sinh thái địa phương.

Măng Ri từng bước hình thành mô hình phát triển kinh tế xanh, hài hòa giữa sinh kế, môi trường và bản sắc văn hóa địa phương.

Đặc biệt, sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao mở ra hướng phát triển sinh kế gắn với lợi thế tài nguyên bản địa. Việc tổ chức sản xuất bài bản, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc và kết nối thị trường, là một trong những hướng nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp miền núi.

Từ góc nhìn kinh tế môi trường, phát triển những cây trồng có giá trị không thể tách rời yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái. Trong quá trình đó, người có uy tín phát huy vai trò vận động đồng bào thay đổi nhận thức về khai thác và sử dụng tài nguyên.

Qua đó, khi người dân nhận thấy giá trị kinh tế từ việc gìn giữ tài nguyên, bảo vệ rừng và phát triển cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, ý thức bảo tồn sẽ có thêm động lực từ lợi ích thực tế. Đây là nền tảng để từng bước hình thành mô hình phát triển kinh tế xanh, hài hòa giữa sinh kế, môi trường và bản sắc văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, những người có uy tín, có kinh nghiệm sản xuất và được cộng đồng tín nhiệm trở thành cầu nối để đưa các tiến bộ kỹ thuật, phương thức canh tác phù hợp và thông tin thị trường đến gần hơn với người dân. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần hạn chế tình trạng phát triển tự phát, sử dụng lãng phí tài nguyên và những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.

Biểu dương điển hình, củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo Quyết định số 488/QĐ-UBND, 27 người có uy tín được công nhận tại xã Măng Ri được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục quan tâm, động viên và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những người có uy tín, có kinh nghiệm sản xuất và được cộng đồng tín nhiệm trở thành cầu nối để đưa các tiến bộ kỹ thuật, phương thức canh tác phù hợp và thông tin thị trường đến gần hơn với người dân.

Theo đó, việc công nhận và thực hiện chính sách cần đi cùng những giải pháp phát huy vai trò thực chất. Trong đó, biểu dương người có uy tín phải gắn với phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng.

Những trường hợp như A Cám, A Dương, A Phít, A Tuấn, A Hùng, A Gin và A Lên là những gương mặt có thể được địa phương quan tâm giới thiệu, biểu dương trong phong trào thi đua sản xuất giỏi, trên cơ sở xác minh cụ thể kết quả và vai trò đóng góp của từng cá nhân.

Qua đó, Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố bằng sự đồng thuận trong nhận thức, tinh thần tương trợ trong sản xuất, cùng nhau bảo vệ rừng, giữ gìn, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

Từ 27 người có uy tín được công nhận năm 2026 và những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Măng Ri có cơ sở để tiếp tục phát huy nội lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Khi những người được cộng đồng tín nhiệm thực sự trở thành hạt nhân nêu gương, khi những mô hình sản xuất hiệu quả được chia sẻ và nhân rộng, tinh thần đoàn kết sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển.

Cùng với đó, phong trào sản xuất giỏi không chỉ là giải pháp nâng cao thu nhập cho từng hộ gia đình, mà còn là cách xây dựng cộng đồng tự lực, tự cường, biết khai thác hợp lý lợi thế bản địa và gìn giữ tài nguyên cho tương lai. Đó chính là nền tảng để Măng Ri từng bước phát triển kinh tế xanh, nâng cao đời sống đồng bào Xơ Đăng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ mỗi thôn, làng.