Quảng Ngãi nâng tầm giá trị cây dược liệu

Người dân xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi thu hoạch hạt sâm Ngọc Linh

Người dân phát triển cây dược liệu

Xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những vùng trồng dược liệu lớn của tỉnh, với nhiều loại cây có giá trị như sâm Ngọc Linh, sâm dây, sơn tra, ngũ vị tử, sâm đương quy... Địa hình của xã chủ yếu ở độ cao từ 800 đến 1.500m so với mực nước biển, lượng mưa lớn và độ ẩm cao là những điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại cây dược liệu.

Những ngày này, anh A Hà (thôn Cách Mạng, xã Măng Ri) tất bật chăm sóc diện tích sâm dây và sâm Ngọc Linh của gia đình. Khoảng 10 năm trước, khi hai loại cây này được trồng rộng rãi trên địa bàn, anh A Hà bắt đầu chuyển đổi 2ha đất trồng bắp sang trồng sâm dây, đồng thời lên rừng trồng thêm sâm Ngọc Linh. Sâm dây mang lại lợi nhuận cao gấp 10 lần so với trồng bắp. Đối với sâm Ngọc Linh, gia đình đã trồng hơn 1.000 cây tại vườn nhà và bắt đầu cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập cao.

Anh A Hà cho biết: “Nhờ hai loại cây này, gia đình có thêm kinh tế, đời sống ổn định hơn. Hiện gia đình tập trung ươm hạt để mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh, hy vọng thu nhập sẽ còn cao hơn”.

Theo số liệu của UBND xã, năm 2025, diện tích dược liệu trên địa bàn khoảng gần 2.500ha, năm 2026 phát triển mới thêm hơn 450ha. Xã xác định phát triển cây dược liệu là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Từ sâm Ngọc Linh, nhiều hộ đồng bào Xơ Đăng đã có nguồn thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Thời gian tới, địa phương ưu tiên phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh, tập trung bảo tồn nguồn gene, kiểm soát nguồn giống, quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc; đồng thời gắn phát triển dược liệu với bảo vệ rừng và sinh kế của người dân.

Còn với xã Ngọc Linh, hiện có khoảng 65% hộ dân trên địa bàn trồng sâm dây và sâm Ngọc Linh, góp phần tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Người dân xã Măng Ri trồng sâm dây

Hình thành các vùng dược liệu tập trung

Tháng 7-2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 sẽ hình thành các vùng trồng dược liệu tập trung. Trong đó, diện tích rừng có trồng sâm Ngọc Linh đạt khoảng 5.227ha. Tỉnh cũng định hướng hình thành Trung tâm nhân giống dược liệu ứng dụng công nghệ cao, sản xuất các loài cây giống dược liệu quý có giá trị về y tế, kinh tế và có thế mạnh tại địa phương, đáp ứng nhu cầu trồng dược liệu trên địa bàn.

Cùng với phát triển vùng trồng, Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030, khai thác bền vững khoảng 33.000 tấn dược liệu các loại. Trong đó, khoảng 1.000 tấn dược liệu tự nhiên như cu ly, huyết đằng, mật nhân, chè dây, chuối rừng và khoảng 32.000 tấn dược liệu trồng như đẳng sâm, đương quy, nghệ vàng, sâm Ngọc Linh, sa nhân, ngũ vị tử, gừng gió, quế, tỏi...

Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung phát triển mạnh chuỗi liên kết sản xuất dược liệu, từ trồng, khai thác, chế biến đến phân phối và tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu đưa giá trị sản xuất dược liệu đóng góp bình quân khoảng 5% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và khoảng 2% GRDP.

Xa hơn, đến năm 2035, Quảng Ngãi đặt mục tiêu trở thành vùng trồng dược liệu trọng điểm quốc gia, trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước, với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, dịch vụ logistics phát triển, phục vụ sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm dược liệu.

Để thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước, tỉnh Quảng Ngãi xác định: Đẩy mạnh đầu tư phát triển dược liệu gắn với công nghiệp chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ và du lịch trải nghiệm; thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển dược liệu, huy động nguồn lực đầu tư. Tỉnh cũng định hướng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động tiếp thị, thương mại, dịch vụ các sản phẩm dược liệu.