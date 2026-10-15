Quảng Ngãi nâng công suất nhiều mỏ, giải quyết tình trạng khan hiếm đá xây dựng

Liên tiếp nâng công suất khai thác các mỏ

Chiều 15/10, Sở Công thương Quảng Ngãi thông tin, tỉnh vừa điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác đối với hai mỏ đá trên địa bàn gồm: Mỏ đá Hòn Gai (Xã Trà Nghĩa Giang) và mỏ đá Trì Bình (Xã Bình Sơn).

Quảng Ngãi liên tiếp nâng công suất khai thác mỏ đá, bổ sung nguồn cung vật liệu cho thị trường đang khan hiếm. (Ảnh: Lê Danh)

Theo đó, đáng chủ ý, mỏ đá Hòn Gai được nâng trữ lượng đá khai thác làm vật liệu xây dựng từ 2,85 triệu m3 theo giấy phép được cấp năm 2021 lên gần 4,53 triệu m3. Đồng thời, điều chỉnh mức sâu khai thác thấp nhất từ Cos +50m thành Cos +40m và giảm thời gian khai thác từ 30 năm xuống 25 năm.

Do đó, công suất khai thác kể từ năm thứ 5 trở đi của mỏ này được nâng từ 95.000m3/năm lên 200.000m3 đá nguyên khối/năm. Khoáng sản đá sau khi nâng công suất mỏ được phép bán thương mại.

Đại diện Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc nâng công suất đối với mỏ đá Hòn Gai được thực hiện dựa trên kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, không thuộc nhóm các mỏ nâng công suất khai thác năm 2026 theo cơ chế đặc thù mà tỉnh đang triển khai đối với nhóm các mỏ đá đủ điều kiện theo quy định.

Còn mỏ đá Trì Bình được nâng công suất khai thác năm 2026 từ 175.000m3 đá nguyên khối/năm lên 200.114m3/năm, toàn bộ lượng đá nâng công suất phục vụ thi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Từ năm 2027 trở đi, công suất mỏ đá này trở lại như giấy phép được cấp năm 2022.

Tình trạng thiếu hụt đá xây dựng trên địa bàn Quảng Ngãi đã cơ bản được giải quyết. (Ảnh: Lê Danh)

Ngày 25/9, Quảng Ngãi cũng điều chỉnh nâng công suất khai thác năm 2026 cho mỏ đá An Hội (xã Nghĩa Giang) thêm 125.000m3 đá nguyên khối, từ 250.000m3 lên thành 375.000m3. Toàn bộ lượng đá khai thác được cung cấp cho 21 công trình, dự án đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Trên cơ sở nhu cầu rất lớn từ các chủ đầu tư, trữ lượng dồi dào và năng lực khai thác, cung ứng vượt trội của mỏ An Hội, tỉnh Quảng Ngãi đang nghiên cứu tiếp tục nâng công suất khai thác năm 2026 đối với mỏ đá này lên 500.000m3 đá nguyên khối.

Nhóm mỏ còn trữ lượng dồi dào, thời gian khai thác lâu và năng lực sản xuất vượt trội được ưu tiên nâng công suất. (Ảnh: Lê Danh)

Trước đó, địa phương cũng nâng công suất khai thác năm 2026 cho mỏ đá Vạn Lý, xã Nguyễn Nghiêm thêm 70.000m3 đá nguyên khai, từ 100.000m3 trong giấy phép khai thác lên 170.000m3.

Toàn bộ sản lượng khai thác được phép nâng công suất phục vụ thi công gói thầu XL2, XL3 giai đoạn II của Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sắp tới đơn vị tiếp tục rà soát, cho nâng công suất thêm 4 mỏ đá trên địa bàn, với tổng khối lượng khoáng sản tăng thêm gần 400.000m3. Nguồn vật liệu này sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, hỗ trợ tiến độ các công trình, dự án và công tác giải ngân của tỉnh.

Nắm chắc nhu cầu, linh hoạt điều tiết, không để thiếu hụt vật liệu

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, thời gian qua, nhu cầu đá xây dựng nội tỉnh và các tỉnh lân cận tăng rất cao, trong khi năng lực khai thác, cung ứng của các mỏ trên địa bàn chưa đáp ứng được, đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Từ nay đến hết năm 2026, Quảng Ngãi sẽ bổ sung gần 1 triệu m3 đá thành phẩm cho thị trường. (Ảnh: Lê Danh)

Theo ông Trần Phước Hiền, từ cuối tháng 9 đến nay, để giải bài toán khan hiếm đá cho thị trường, hỗ trợ tiến độ các công trình, dự án và giải ngân, tỉnh đã quyết liệt đưa ra các giải pháp.

Trong đó, căn cứ kế hoạch đầu tư công và nhu cầu xây dựng tại địa phương, các Ban Quản lý dự án và UBND cấp xã được yêu cầu rà soát, thống kê cụ thể nhu cầu vật liệu xây dựng hàng tháng, quý và đến năm 2027. Đồng thời, phải xác định được mỏ vật liệu khả thi, hợp lý sau khi cân đối cự ly tiếp cận, tính toán chi phí tối ưu, gửi Sở Công thương tổng hợp.

Các chủ đầu tư và UBND cấp xã trên địa bàn được yêu cầu chủ động, rà soát cụ thể nhu cầu vật liệu. (Ảnh: Lê Danh)

Trên cơ sở đó, Sở Công thương có trách nhiệm rà soát nhóm mỏ đã cấp phép nhưng chậm đưa vào khai thác, yêu cầu chủ mỏ thực hiện nghiêm nội dung giấy phép được cấp, sớm đưa mỏ vào hoạt động, cung ứng vật liệu cho thị trường.

Đồng thời, nắm bắt trữ lượng còn lại, cũng như năng lực khai thác, cung ứng của các mỏ đang khai thác; hỗ trợ thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đối với nhóm mỏ hết công suất khai thác năm 2026, nhưng đủ điều kiện nâng công suất theo quy định, nhanh chóng tái khởi động khai thác, cung cấp vật liệu cho nhóm dự án đầu tư công, pha loãng nhu cầu thị trường.

Song song đó là chủ động theo dõi, nắm bắt nhu cầu vật liệu, tình hình cấp phép khai thác vật liệu của các tỉnh lân cận để kịp thời có giải pháp điều tiết một cách khoa học, đảm bảo các quy định, tránh bị động và không để xảy ra tình trạng thiếu hụt vật liệu.

Quảng Ngãi hiện có 45 mỏ đá được cấp phép còn hiệu lực khai thác, với tổng trữ lượng còn lại khoảng 51,6 triệu m3, công suất 3,25 triệu m3/năm. Trong đó, khu vực phía Đông có 27 mỏ, trữ lượng còn lại 44,5 triệu m3, công suất 2,61 triệu m3/năm; khu vực phía Tây (Kon Tum cũ) có 18 mỏ, tổng trữ lượng còn lại khoảng 7,1 triệu m3, công suất 0,63 triệu m3/năm. Theo khảo sát của cơ quan chuyên môn, trong năm 2026, cả tỉnh cần hơn 2,9 triệu m3 đá (khu vực phía Đông khoảng 1,95 triệu m3, phía Tây khoảng 0,95 triệu m3). Tuy nhiên, tại khu vực phía Đông, năng lực khai thác thực tế tại một số mỏ thấp hơn công suất đã cấp. Cùng với đó, nhu cầu mua đá tại các địa phương lân cận tăng, góp phần tăng áp lực lên nguồn cung, dẫn đến thiếu hụt cục bộ tại một số thời điểm và khu vực. Tại khu vực phía Tây, tổng công suất được cấp phép khai thác khoảng 0,63 triệu m3; nhu cầu sử dụng 0,95 triệu m3, chỉ đáp ứng 66% nhu cầu. Năng lực sản xuất tại các mỏ chưa đạt công suất đã cấp, khiến khu vực này thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.