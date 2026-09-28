Quảng Ngãi nâng công suất mỏ đá phục vụ cao tốc Bắc - Nam
Ngày 28/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, địa phương đã ban hành quyết định cho phép nâng công suất mỏ đá Vạn Lý (xã Nguyễn Nghiêm), phục vụ thi công giai đoạn II, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép chủ mỏ đá là Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải nâng công suất khai thác năm 2026 thêm 70.000m3 đá nguyên khai, từ 100.000m3 trong giấy phép khai thác lên 170.000m3.
Toàn bộ sản lượng khai thác được phép nâng công suất nói trên phục vụ thi công gói thầu XL2, XL3 giai đoạn II của Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, động thái trên được thực hiện trên cơ sở mỏ đá Vạn Lý đủ điều kiện nâng công suất, chủ mỏ đề nghị và được Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng xác nhận.
Mỏ đá Vạn Lý có diện tích khai thác 6ha tại xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ (nay là xã Nguyễn Nghiêm) tỉnh Quảng Ngãi. Trữ lượng khoáng sản thiết kế khai thác là gần 2,2 triệu m3.
Dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, được khởi công từ tháng 1/2023, với tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng. Tuyến có điểm đầu tại Km1050 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), điểm cuối tại Km1138 (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ở phía Bắc và cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn ở phía Nam để hình thành trục giao thông chiến lược xuyên suốt miền Trung.
Dự án thông xe vào ngày 29/4 vừa qua, hiện chủ đầu tư và liên danh nhà thầu đang tập trung hoàn thành giai đoạn II của dự án, gồm: Nút giao tại Km1092+640, ở phường Đức Phổ và hầm trái 1, 2, 3. Đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công trạm dừng nghỉ trên tuyến.
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