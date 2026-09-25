Quảng Ngãi nâng công suất mỏ đá lớn nhất tỉnh, giải quyết nhu cầu vật liệu cho nhiều dự án

Theo đó, Quảng Ngãi điều chỉnh nâng công suất khai thác năm 2026 cho mỏ đá An Hội ở xã Nghĩa Giang của Công ty TNHH Đại Long thêm 125.000m3 đá nguyên khối. Tương đương điều chỉnh công suất khai thác năm 2026 trong giấy phép của mỏ này từ 250.000m3 lên thành 375.000m3, qua đó giảm tổng thời gian khai thác của mỏ từ 29 năm xuống 28 năm 6 tháng.

An Hội là mỏ đá lớn nhất được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác. (Ảnh: Lê Danh).

Ông Trần Phước Hiền cho biết, việc nâng công suất đối với mỏ này chỉ được thực hiện trong năm 2026, từ năm 2027 trở đi, công suất khai thác thực hiện theo nội dung giấy phép đã cấp cho mỏ trước đó.

Đồng thời, toàn bộ lượng đá khai thác được cung cấp cho 21 công trình, dự án đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Danh mục các dự án, khối lượng vật liệu cần thiết cho từng công trình do chủ đầu tư đề xuất.

Cụ thể, các dự án gồm: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; Thạch Bích - Tịnh Phong; Nâng cấp QL24B; Công viên Thiên Bút - Thạch Bích; Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; nâng cấp các trường Tiểu học - Trung học cơ sở trên địa bàn; các trục giao thông đô thị Quảng Ngãi; các dự án sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường liên xã, tỉnh lộ trên địa bàn…

Có quy mô 29,9ha, trữ lượng hơn 8,1 triệu m3, An Hội là mỏ đá lớn nhất được tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác đến thời điểm hiện tại. Hoạt động từ tháng 7/2020, đây hiện là mỏ vật liệu được thiết kế cho hàng chục dự án hạ tầng lớn, nhỏ trên địa bàn, trong đó chủ yếu là dự án đầu tư công.

Đại diện chủ mỏ cho biết, đơn vị đã sẵn sàng cho việc khai thác phần công suất tăng thêm vừa được cấp phép. Đồng thời, sẽ phối hợp với các chủ đầu tư để tổ chức khai thác, vận chuyển và cung cấp đá đúng khối lượng, địa chỉ tiêu thụ và mức giá công bố.

Trước đó, Báo Xây dựng có phản ánh "Khan hiếm nguồn cung, xe tải xếp hàng dài chờ mua đá ở Quảng Ngãi" nêu thực trạng khan hiếm nguồn cung, xe tải phải vào mỏ xếp hàng nhiều ngày mới mua được đá. Thực trạng trên đã đẩy giá đá lên cao, ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án và nhu cầu người dân trên địa bàn.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn chỉ đạo và họp bàn nhằm sớm đưa ra giải pháp ổn định tình hình, hỗ trợ tiến độ công trình, giải ngân trên địa bàn.

Quảng Ngãi hiện có 45 mỏ đá được cấp phép còn hiệu lực khai thác, với tổng trữ lượng còn lại khoảng 51,6 triệu m3, công suất 3,25 triệu m3/năm. Trong đó, khu vực phía Đông có 27 mỏ, trữ lượng còn lại 44,5 triệu m3, công suất 2,61 triệu m3/năm; khu vực phía Tây (Kon Tum cũ) có 18 mỏ, tổng trữ lượng còn lại khoảng 7,1 triệu m3, công suất 0,63 triệu m3/năm. Theo khảo sát của cơ quan chuyên môn, trong năm 2026, cả tỉnh cần hơn 2,9 triệu m3 (khu vực phía Đông khoảng 1,95 triệu m3, phía Tây khoảng 0,95 triệu m3). Tuy nhiên, tại khu vực phía Đông, năng lực khai thác thực tế tại một số mỏ thấp hơn công suất đã cấp; cùng với đó, nhu cầu mua đá tại các địa phương lân cận tăng, góp phần tăng áp lực lên nguồn cung, dẫn đến thiếu hụt cục bộ tại một số thời điểm và khu vực. Tại khu vực phía Tây, tổng công suất được cấp phép khai thác khoảng 0,63 triệu m3; nhu cầu sử dụng 0,95 triệu m3, chỉ đáp ứng 66% nhu cầu. Năng lực sản xuất tại các mỏ chưa đạt công suất đã cấp, khiến khu vực này thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.