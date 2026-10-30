Quảng Ngãi: Nâng cao trách nhiệm quản lý, khai thác và tham gia giao thông đường thủy nội địa

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người tham gia giao thông. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Quý Tiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) nhấn mạnh, giao thông đường thủy nội địa có vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông vận tải, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Cùng với yêu cầu phát triển hoạt động vận tải, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa đòi hỏi sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người tham gia giao thông.

Ông Lê Quý Tiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng). (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo ông Lê Quý Tiệp, thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, góp phần cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ làm công tác quản lý, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiến phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại hội nghị, các báo cáo viên, chuyên gia đến từ Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật có liên quan; làm rõ các quy định pháp luật và yêu cầu trong thực tiễn quản lý, khai thác vận tải bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Đồng thời, các báo cáo viên, chuyên gia cũng trao đổi, thảo luận, phản ánh những khó khăn, bất cập và đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao trách nhiệm trong quản lý, khai thác và tham gia giao thông đường thủy nội địa; chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, góp phần hạn chế tai nạn và bảo đảm hoạt động giao thông đường thủy nội địa an toàn, thông suốt, hiệu quả.

Ông Trương Trọng Doanh, chuyên gia về an toàn giao thông của Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) chia sẻ công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tại hội nghị. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiến, đối với địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đang quản lý 38km đường thủy nội địa, bao gồm 2 tuyến chính, gồm: Sa Kỳ-Lý Sơn (tuyến bờ ra đảo) và đảo Lớn-đảo Bé (đặc khu Lý Sơn) cùng 4 cảng, bến thủy với tổng số 21 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động.

Thời gian qua, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của các cấp, các ngành, tình hình tai nạn giao thông nói chung và giao thông đường thủy nội địa nói riêng trên địa bàn tỉnh liên tục giảm sâu trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đại diện Bộ Xây dựng và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trao tặng 230 áo phao cho lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Nhằm tiếp tục duy trì và bền vững thành quả đạt được, giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy nội địa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiến đề nghị, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp vận tải và người dân cùng chung tay hành động bằng những việc làm thiết thực, nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm ngặt việc mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm và không chủ quan trước mọi tình huống thời tiết.