Đại biểu tham dự hội nghị

Sáng 20.11, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác truyền thông về ma túy năm 2026, nhằm nâng cao năng lực tuyên truyền, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trong tình hình mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua ứng dụng VNPT GoMeet, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, lực lượng chức năng, cán bộ phụ trách công tác phòng, chống ma túy, thông tin, truyền thông tại 96 xã, phường, đặc khu.

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa đối với cá nhân, gia đình và toàn xã hội, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe, an ninh, trật tự và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong khi đó, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, sự xuất hiện của các loại ma túy mới, chất hướng thần cùng những hình thức lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác phòng ngừa.

Hội nghị tập huấn góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ làm công tác truyền thông từ tỉnh đến cơ sở

Trước thực tế đó, công tác truyền thông, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Sở VHTTDL đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 12.5.2026 về triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 “Truyền thông về phòng, chống ma túy” đến năm 2030, thuộc Dự án 7 của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Thủy, truyền thông không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức mà còn là giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; hình thành ý thức tự bảo vệ và trách nhiệm của mỗi người dân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống ma túy.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, cần đổi mới phương thức truyền thông, phát huy hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện, xử lý, định hướng thông tin trước những vấn đề mới phát sinh liên quan đến ma túy.

Đại úy Đặng Văn Sàng, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống ma túy

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Đại úy Đặng Văn Sàng, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống ma túy; tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và những tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình, xã hội.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy

Tiến sĩ Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) trao đổi chuyên đề về vai trò của truyền thông trong nâng cao nhận thức cộng đồng, phòng ngừa tội phạm và vận động nhân dân phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Bên cạnh đó, báo cáo viên hướng dẫn kỹ năng xây dựng, tổ chức hoạt động truyền thông; giới thiệu các phương thức truyền thông phù hợp với tình hình mới; trao đổi những tình huống phát sinh trong hoạt động báo chí, thông tin cơ sở và truyền thông trên không gian mạng, đồng thời thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền.

Hội nghị tập huấn góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ làm công tác truyền thông từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức và cách thức triển khai tuyên truyền; qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy.