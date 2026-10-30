Quảng Ngãi nâng cao kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, vững vàng giữa mùa mưa lũ

Tăng cường sử dụng trang thiết bị hiện đại

Thượng tá Lê Quang Chính, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trước những diễn biến bất thường, cực đoan của biến đổi khí hậu và cao điểm mùa mưa lũ năm nay, đơn vị luôn xác định công tác huấn luyện, thực tập phương án là nhiệm vụ then chốt.

“Chúng tôi tập trung huấn luyện sát thực tế địa bàn, từ vùng biển đảo, sông sâu dòng chảy xiết đến địa hình núi cao nguy cơ sạt lở; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại như sử dụng phần mềm để kiểm tra hướng gió, sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để khảo sát địa hình, tìm kiếm nạn nhân và thiết bị lặn chuyên dụng để nâng cao năng lực tác chiến. Mục tiêu cao nhất là làm chủ phương tiện, chủ động trong mọi tình huống, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa lũ”, Thượng tá Lê Quang Chính chia sẻ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thực tập phương án CNCH tại cảng Tịnh Kỳ.

Việc nâng cao kỹ năng, sử dụng các thiết bị CNCH hiện đại đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi tập trung triển khai nhằm sẵn sàng ứng phó với mưa lũ. Gần đây nhất, ngày 24/10, tại xã Tịnh Khê, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã tổ chức thực tập phương án cứu nạn sự cố giao thông đường thủy nội địa bám sát địa bàn cảng Tịnh Kỳ.

Tình huống giả định đòi hỏi sự phối hợp liên hoàn từ tiếp cận, cứu nạn nhân trôi dạt đến lặn tìm kiếm người mất tích dưới dòng nước sâu. Điểm sáng nổi bật là việc sử dụng thiết bị flycam truyền hình ảnh trực tiếp về Ban Chỉ huy. Nhờ đó, chỉ huy lực lượng nhanh chóng bao quát hiện trường, đánh giá chính xác hướng dòng chảy, hướng gió để đưa ra phương án tiếp cận tối ưu, rút ngắn thời gian vàng cứu chữa và hạn chế tối đa nguy hiểm cho cán bộ, chiến sĩ.

Trước đó, trên dòng sông Đăk Bla - nơi thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước phức tạp ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã hoàn thành đợt huấn luyện kỹ năng điều khiển ca nô và cứu nạn dưới nước.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập luyện trên sông Đăk Bla.

Các bài tập vượt chướng ngại vật, phối hợp cứu người bị nạn dưới nước, di chuyển tài sản và tiếp tế lương thực cho các vùng bị ngập lụt, chia cắt đã giúp CBCS tôi luyện bản lĩnh, thuần thục kỹ năng điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất.

Chủ động thích ứng từ xã đảo đến miền núi cao

Không chỉ tập trung ở vùng đồng bằng, công tác huấn luyện CNCH được phủ rộng đến các địa bàn đặc thù. Tại đặc khu Lý Sơn, điểm cực Đông chịu ảnh hưởng trực tiếp và sớm nhất của gió bão, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 8 vào ngày 21/10 đã tổ chức đợt huấn luyện toàn diện cho 100% CBCS.

Các đội hình sử dụng máy cưa chuyên dụng giải phóng cây cối ngã đổ, thiết bị cắt banh tách thủy lực xử lý tình huống sụp đổ công trình và thiết bị lặn chuyên dụng đã được luyện tập nhuần nhuyễn tại các khu vực nước sâu. Hoạt động này không chỉ củng cố năng lực cho lực lượng chuyên trách mà còn lan tỏa ý thức chủ động phòng, chống thiên tai đến từng cộng đồng dân cư trên đảo.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên đảo Lý Sơn tham gia huấn luyện nâng kỹ năng CNCH.

Trước đó, vào ngày 19/9, tại địa bàn miền núi xã Minh Long, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an xã Minh Long thực tập phương án cứu hộ tình huống đất đá sạt lở cuốn người và xe xuống vực sâu 30m.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhạy bén dùng flycam quét toàn bộ sườn vực rậm rạp để định vị nạn nhân, sau đó thiết lập hệ thống dây, ròng rọc đu xuống vực sâu sơ cứu, cố định nạn nhân trên cáng và kéo lên an toàn. Sự phối hợp ăn ý giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ đã chứng minh hiệu quả cao trong công tác ứng cứu sự cố thiên tai từ cơ sở.

Song song với công tác huấn luyện, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo người dân vùng núi nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đi lại hay dừng đỗ tại các khu vực có nguy cơ sạt lở; chủ động di dời khỏi vách núi có dấu hiệu bất thường và kịp thời gọi đến đầu số 114 khi gặp sự cố.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm đếm phương tiện, trang thiết bị phục vụ CNCH.

Đánh giá về tinh thần chủ động của lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi, Thượng tá Lê Quang Chính khẳng định: “Mỗi phương án thực tập, mỗi giờ rèn luyện trên thao trường đều được xây dựng từ chính những nguy cơ thực tế của địa bàn. Chúng tôi quyết tâm luôn ở tư thế sẵn sàng cao nhất, không quản ngại gian khổ, nguy hiểm, làm chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân an tâm vượt qua mùa mưa bão năm nay”.