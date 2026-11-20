Sáng 20/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu, trong đó có lãnh đạo Mặt trận 96 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị do ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các tổ chức thành viên đồng chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông U Huấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, năm 2026, dù còn nhiều khó khăn, công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và chăm lo an sinh xã hội.

Về nhiệm vụ năm 2027, ông U Huấn đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội và củng cố tổ chức cơ sở.

Báo cáo tại hội nghị, ông Hồ Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2026, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tổ chức 30.588 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 2,68 triệu lượt người tham gia; duy trì 566 mô hình “Dân vận khéo”.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được tăng cường với 2.507 cuộc giám sát, 237 cuộc phản biện xã hội độc lập và tham gia góp ý 4.552 dự thảo văn bản.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi U Huấn phát biểu tại hội nghị.

Trong công tác an sinh xã hội, tổng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đạt hơn 77,7 tỷ đồng, đã phân bổ hơn 29,8 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, tặng quà và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Nguồn cứu trợ đạt hơn 165 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ hơn 43,3 tỷ đồng.

Hoạt động chuyển đổi số tiếp tục được triển khai trong toàn hệ thống Mặt trận. Đến nay, 100% đơn vị đã triển khai Hệ thống điều hành tác nghiệp Mặt trận, góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; huy động nguồn lực chăm lo an sinh, giảm nghèo bền vững; tháo gỡ khó khăn trong vận hành Cổng Mặt trận số 24/7 và đổi mới phương thức tập hợp, vận động nhân dân ở cơ sở.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2026.