Ngày 30/10, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam về nâng cao chất lượng, phòng ngừa tiêu cực trong công tác đào tạo lái xe, đơn vị đã đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn chủ động theo dõi, phân tích kết quả sát hạch của học viên, nhất là những trường hợp có kết quả bất thường, tỷ lệ đạt thấp hoặc phải tham gia sát hạch nhiều lần.

Quảng Ngãi nâng cao chất lượng, phòng ngừa tiêu cực trong công tác đào tạo lái xe.

Trên cơ sở đó, các đơn vị cần xác định nguyên nhân, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và triển khai giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các cơ sở tăng cường tuyên truyền, cảnh báo học viên trước những hành vi lợi dụng nhu cầu học, sát hạch lái xe để trục lợi. Học viên không tin tưởng, không giao tiền cho các cá nhân quảng cáo có khả năng tác động, can thiệp vào kết quả sát hạch. Khi phát hiện dấu hiệu nhận tiền, trục lợi hoặc gian lận, cần kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, xử lý.

Học viên được khuyến cáo không đưa tiền cho người tự giới thiệu có thể can thiệp kết quả sát hạch lái xe.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp có dấu hiệu tiêu cực, gian lận hoặc móc nối giữa người thuộc cơ sở đào tạo với học viên và các cá nhân khác nhằm can thiệp kết quả sát hạch, các đơn vị phải khẩn trương báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, việc tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa tiêu cực được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, bảo đảm tính công khai, khách quan trong hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng người lái xe, đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.