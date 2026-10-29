Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, nhằm tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại, tham quan của người dân và du khách, đơn vị đang triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Quảng Ngãi nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. (Ảnh: Lê Danh)

Thực hiện Thông báo kết luận số 507/TB-VPCP ngày 29/9/2026 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các bến xe khách trên địa bàn tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch.

Theo đó, các đơn vị cần chú trọng chất lượng phương tiện, thái độ phục vụ và trách nhiệm của đội ngũ nhân viên; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành vận tải. Việc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hành trình, lịch trình và dịch vụ vận tải sẽ giúp hành khách chủ động lựa chọn phương tiện, thuận tiện sắp xếp kế hoạch di chuyển và tham quan.

Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn giao thông là yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh vận tải. Các đơn vị phải chấp hành nghiêm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đáp ứng đầy đủ điều kiện đối với người lái xe và các quy định liên quan đến xe khách giường nằm. Đặc biệt, không sử dụng xe khách giường nằm hai tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp V và cấp VI miền núi theo quy định.

Đối với vận tải hành khách theo hợp đồng, các đơn vị phải tuân thủ quy định về dừng, đỗ, đón, trả khách; thực hiện đầy đủ yêu cầu về hợp đồng vận tải bằng văn bản giấy đã ký kết và danh sách hành khách có dấu xác nhận của đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định hiện hành. Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong hoạt động vận tải.

Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn giao thông là yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh vận tải. (Ảnh: Lê Danh)

Sở Xây dựng giao Phòng Quản lý vận tải và phương tiện người lái chủ trì tham mưu triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng vận tải hành khách, nhất là vận tải khách du lịch. Trong đó, chú trọng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành; triển khai vé điện tử liên thông và cung cấp thông tin lộ trình trực tuyến, tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận, sử dụng dịch vụ.

Đồng thời, ngành xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, tập trung vào việc chấp hành các điều kiện kinh doanh, điều kiện của người lái xe và quy định về hoạt động của xe khách giường nằm. Qua công tác quản lý, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị vận tải.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Quảng Ngãi còn định hướng phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch để tăng cường kết nối dịch vụ vận tải, phát triển vận tải khách du lịch và vận tải đường bộ quốc tế theo quy định. Việc kết nối đồng bộ các loại hình vận tải với điểm đến du lịch được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, cải thiện trải nghiệm của du khách và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương.

Thông qua việc nâng cao chất lượng phục vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt quản lý và bảo đảm an toàn giao thông, Quảng Ngãi hướng đến xây dựng môi trường vận tải an toàn, thuận tiện, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và du khách, tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.