Quảng Ngãi nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, bảo đảm an toàn khi thực hành trên đường

Chú trọng chất lượng thực hành lái xe trên đường

Ngày 15/10, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, đơn vị đã yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm an toàn trong quá trình dạy và học thực hành theo quy định tại Nghị định số 94/2026/NĐ-CP.

Các cơ sở đào tạo lái xe cần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Các cơ sở phải tổ chức phổ biến đầy đủ quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt trên cao tốc; chấp hành nghiêm điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe, tổ chức giảng dạy đúng nội dung, chương trình và kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả học tập của học viên.

Sở Xây dựng yêu cầu chỉ bố trí học viên tập lái trên các tuyến đường được ghi trong giấy phép xe tập lái. Không tổ chức tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1, sát dải phân cách giữa trên đường cao tốc theo quy định.

Thời gian mỗi phiên học thực hành và khoảng cách thời gian giữa các phiên phải bảo đảm đúng quy định. Các tuyến đường được lựa chọn để đào tạo cần có mật độ giao thông phù hợp, có ngã ba, ngã tư, đường nhánh, đường ưu tiên, vòng xuyến, đèn tín hiệu và lối dành cho người đi bộ qua đường, giúp học viên rèn khả năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Học viên được giáo viên giảng dạy đúng nội dung, chương trình và thực hiện kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả học tập.

Theo giáo viên Lâm Quang Tiến, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình đào tạo, giáo viên phải bám sát chương trình, hướng dẫn học viên nắm vững kiến thức và thực hành đúng kỹ thuật.

"Khi học lái xe trên đường, giáo viên cần theo sát học viên, chú trọng kỹ năng quan sát, kiểm soát tốc độ và chủ động phòng ngừa tai nạn. Tại sân tập sa hình, từng lỗi của học viên được chỉ ra, hướng dẫn điều chỉnh để nâng cao kỹ năng trước khi tham gia sát hạch", anh Tiến nói.

Theo anh Tiến, học viên được tập lái trên cao tốc khi có đủ kỹ năng và kinh nghiệm điều khiển phương tiện trên đường. Trường hợp không bố trí được đường cao tốc, cơ sở đào tạo có thể lựa chọn đoạn đường đôi có dải phân cách giữa, mỗi chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên và đáp ứng các điều kiện an toàn theo quy định.

Giáo viên theo sát học viên, chú trọng kỹ năng quan sát, kiểm soát tốc độ và chủ động phòng ngừa tai nạn.

Đáng chú ý, các cơ sở đào tạo phải rà soát, bổ sung nội dung giảng dạy về kỹ năng duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn với phương tiện chạy cùng chiều phía trước.

Học viên cần được hướng dẫn xác định khoảng cách phù hợp với tình trạng mặt đường, khả năng phanh của phương tiện, thời gian phản ứng của người lái và điều kiện thời tiết; đồng thời nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh khi lưu thông trên đường cao tốc.

Các cơ sở cũng được yêu cầu nghiên cứu, tham khảo nội dung ca bin học lái xe ô tô và giáo trình kỹ thuật lái xe ô tô do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành năm 2018 để phục vụ xây dựng, hoàn thiện bài giảng, nâng cao hiệu quả đào tạo thực hành.

Học viên Trần Thị Minh Hải, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình học, học viên được giáo viên hướng dẫn tận tình cả lý thuyết lẫn thực hành. Tôi sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng để đạt kết quả tốt trong kỳ sát hạch, tự tin xử lý các tình huống giao thông sau khi được cấp giấy phép lái xe.

Tăng cường kiểm tra phương tiện, giáo viên dạy thực hành

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 9 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, mô tô. Để bảo đảm chất lượng đào tạo, Sở Xây dựng Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra xe tập lái; tuyệt đối không sử dụng phương tiện không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để đào tạo thực hành tại sân tập hoặc trên đường giao thông.

Các cơ sở đào tạo liên tục mua sắm, trang bị phương tiện mới, đáp ứng nhu cầu giảng dạy.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Võ Phiến cho biết, sở yêu cầu cơ sở đào tạo bám sát chương trình khung, thường xuyên nâng cao chất lượng giảng dạy, nhất là kỹ năng lái xe ô tô. Đồng thời, Sở tiếp tục kiểm tra dữ liệu tại các cơ sở đào tạo, rà soát việc thực hiện quy chế và tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế.

Đối với đội ngũ giáo viên dạy thực hành, các cơ sở phải thường xuyên rà soát, kiểm tra định kỳ và đột xuất về sức khỏe, hiệu lực giấy phép lái xe, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn. Việc phân công giảng dạy chỉ được thực hiện đối với giáo viên đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Các đơn vị cũng phải kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia và chất ma túy; không để giáo viên, học viên sử dụng đồ uống có cồn, chất ma túy hoặc chất kích thích trước và trong quá trình đào tạo lái xe.

Song song đó, các cơ sở phải chủ động kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức thực hành lái xe trên đường, bảo đảm đúng thời gian, nội dung, tuyến đường và các điều kiện an toàn. Những thiếu sót phát sinh cần được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, gắn trách nhiệm của cơ sở đào tạo với chất lượng đầu ra của học viên.

Quảng Ngãi hiện có 9 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, mô tô.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, một số nội dung giảng dạy còn được minh họa bằng video tình huống giao thông thực tế, giúp học viên dễ tiếp thu kiến thức, nhận diện nguy cơ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Việc siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra và nâng cao chất lượng đào tạo thực hành được kỳ vọng sẽ giúp học viên hình thành kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn ngay từ khi học lái. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng người lái xe, chủ động phòng ngừa tai nạn và góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 94/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/3/2026, quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, gồm 5 chương, 43 điều và 19 phụ lục. Nghị định tập trung quy định điều kiện hoạt động, phương thức đào tạo, tiêu chuẩn giáo viên và thủ tục cấp phép trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe. Đây là căn cứ quan trọng đối với cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch và cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện.