Dòng nước chảy xiết trên tuyến đường ở đặc khu Lý Sơn.

Ngày 26/11, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, từ sáng 25/11 đến sáng 26/11, trên địa bàn đặc khu có mưa rất lớn.

Theo đó, lượng mưa đo được trong 24 giờ qua ở khu vực đặc khu Lý Sơn đạt 398 mm, khiến nước dâng tại nhiều khu vực, gây ngập một số tuyến đường và khu dân cư. Đáng chú ý, khu vực Xóm Cầu xuất hiện dòng nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm.

Từ sáng 25/11 đến sáng 26/11, trên địa bàn đặc khu Lý Sơn có mưa rất lớn. (Ảnh: L.S)

Trước diễn biến mưa lớn, chính quyền đặc khu khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, kiểm tra tình hình tàu thuyền, rà soát khu vực có nguy cơ mất an toàn và chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Đồng thời, lãnh đạo đặc khu đã giao hiệu trưởng các trường chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế việc đi lại trong thời điểm nhiều tuyến đường bị ngập.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ hôm qua (25/11), các khu vực đồng bằng, ven biển của tỉnh có mưa rất to. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại nhiều sông, suối dâng cao, một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và chia cắt giao thông tại nhiều khu vực.

Quảng Ngãi mưa trắng trời, nhiều khu dân cư ngập sâu.

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các xã, phường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Tại xã Vạn Tường, trong đêm 25/11 và sáng 26/11, nước chảy tràn qua đoạn đường bờ đắp nối hai thôn Thượng Hòa và Phú Long với dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Ban CHQS xã đã tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức chốt chặn, cảnh báo, hướng dẫn người dân và công nhân làm việc ban đêm di chuyển theo tuyến đường vòng, tuyệt đối không đi qua khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng giăng dây, cắm biển cảnh báo để ngăn người và phương tiện qua lại.

Tại xã Đông Sơn, mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường liên thôn, đồng thời xảy ra sạt lở đất tại thôn Định Tân, khu vực tuyến đường liên thôn từ Định Tân đi Phú Quý và Châu Thuận Nông. Mực nước tại các khu vực thôn Liên Trì, Phú Quý, Quang Mỹ, Hòa Thuận, Diêm Điền và Xuân An cũng dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, chia cắt giao thông. Ban CHQS xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn tại những vị trí mất an toàn, cảnh báo người dân hạn chế đi lại, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Ở xã Thọ Phong, trước tình trạng mưa lớn làm ngập sâu hai vị trí tại thôn Thọ Bắc và thôn Thọ Đông, Ban CHQS xã đã phối hợp với Công an xã triển khai lực lượng chốt chặn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực nước sâu, chảy xiết.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua bờ, gây ngập một số đoạn đường ở tổ dân phố Phổ Minh. Ban CHQS phường đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ tổ chức cắm biển cảnh báo, chốt chặn các đoạn đường bị ngập, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trong khi đó, tại xã Bình Sơn, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường thuộc thôn Vĩnh Xuân, Bình Hội và tổ dân phố Bình Thới bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Chính quyền địa phương đã tổ chức đặt biển cảnh báo, cấm lưu thông tại các vị trí ngập sâu; đồng thời huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án ứng phó, di dời người dân khi cần thiết.