Lực lượng chức năng đưa người già yếu đến nơi an toàn để tránh lũ

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, tính đến trưa ngày 28.11, mưa lớn đã gây ngập tại 21 xã, phường trên địa bàn tỉnh, trong đó có 15 khu dân cư bị ngập với tổng cộng 1.691 hộ dân bị ảnh hưởng.

Mưa lớn tập trung tại khu vực phía Đông tỉnh, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất cao. Đáng chú ý, trạm Ba Cung ghi nhận lượng mưa lên đến 495mm, Ba Điền 316mm, Ba Liên 298mm, Sơn Hải 296mm, Ba Vinh 295mm, hồ chứa nước Núi Ngang 291mm và Ba Giang 286mm.

Khẩn trương di dời tài sản khi nước lũ dâng cao

Mưa lớn khiến lũ trên các sông trong tỉnh lên nhanh. Lúc 10 giờ ngày 28.11, mực nước sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt 5,09m, vượt báo động 2 là 0,09m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ đạt 5,06m, vượt báo động 3 là 0,56m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đạt 6,18m, vượt báo động 3 là 0,68m.

Trong số các địa phương bị ảnh hưởng, xã Thiện Tín có số hộ bị ngập nhiều nhất với 1.115 hộ, tiếp đến là xã Phước Giang 490 hộ, xã Nghĩa Hành 48 hộ, phường Đức Phổ 30 hộ và xã Đình Cương 8 hộ.

Trước tình hình ngập lụt, các địa phương đã tổ chức di dời 83 hộ dân đến nơi an toàn, gồm xã Thiện Tín 62 hộ, xã Phước Giang 17 hộ và phường Đức Phổ 4 hộ. Ngoài ra, 12 hộ với 53 nhân khẩu tại thôn Nước Lăng, xã Ba Xa được sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi chìm trong nước lũ

Mưa lũ không chỉ gây ngập nhà dân mà còn làm sạt lở nhiều tuyến giao thông, đe dọa an toàn các công trình và khu dân cư.

Tại xã Ba Tơ, sạt lở xảy ra trên tuyến đường lên Bùi Hui (thôn Tài Năng), tuyến đường từ thôn Ba Chùa đi Ba Cung và taluy dương tuyến đường Đèo Lâm (thôn Ba Cung).

Tại xã Ba Động, sạt lở xảy ra tại 2 điểm ở Đèo Đá Chát trên Quốc lộ 24 và đường giao thông nông thôn tại tổ Gò Ôn, thôn Bãi Ri. Đáng chú ý, cầu bắc qua tuyến kênh dẫn Thủy điện Sông Liên 1 bị sạt lở nghiêm trọng tại mố cầu, có nguy cơ sụp đổ.

Tại xã Đặng Thùy Trâm, nhiều tuyến đường gồm Nước Đang - Cây Muối, Nước Đang - Đèo Ải - Đồng Lớn, Dốc Sa Lung - Cây Muối và đường giao thông thôn Bùi Hui xảy ra sạt lở. Trong khi đó, tại xã Sơn Hà, tuyến đường ĐX47 đi hồ chứa nước Nước Trong cũng ghi nhận điểm sạt lở.

Đáng lo ngại, tại phường Trương Quang Trọng, sạt lở xảy ra ở khu dân cư 577 với chiều dài khoảng 50m, rộng 3m; khu vực Núi Ngang, phía sau Trường THCS Lê Trung Đình có điểm sạt lở dài khoảng 100m, rộng 20m. Tại khu vực Núi Sứa, vị trí nhà ông Tống Kim Tuyến và ông Tống Kim Chiến cũng xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 30m, rộng 15m.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường miền núi ở Quảng Ngãi xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường

Tại xã Sơn Hà, bờ suối Nước Nia, thôn Nước Nia tiếp tục sạt lở, đe dọa an toàn 12 hộ dân với 59 nhân khẩu. Riêng tại xã Thiện Tín, đất đá từ khu vực đèo Đá Chát sạt lở, tràn xuống mặt đường Tỉnh lộ 624.

Mưa lớn còn làm tốc mái một số hạng mục tại Trường Mầm non Ba Vinh và Trường Tiểu học và THCS Ba Vinh; khu bán trú Trường PTDTBT TH&THCS Đặng Thùy Trâm bị thấm dột. Tại phường Trương Quang Trọng, một công trình phụ và chuồng trại chăn nuôi cũng bị hư hỏng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Hiện các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tổ chức chốt chặn, giăng dây cảnh báo tại những điểm ngập sâu, sạt lở, không để người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.