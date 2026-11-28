Các lực lượng chức năng ở Quảng Ngãi di dời người dân vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn. (Ảnh: T.B)

Tại xã Thiện Tín có hơn 480 hộ dân bị cô lập do nước lũ; xã Phước Giang có 490 hộ dân bị chia cắt hoàn toàn và nhà bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,4m. Trong đêm 27/11, địa phương đã tổ chức di dời xen ghép 17 hộ dân đến nơi an toàn.

Đáng lo ngại, mực nước sông Trà Câu vào lúc 10 giờ ngày 28/11 đã vượt mức báo động 3 khoảng 0,5m, gây ngập lụt nhiều khu dân cư, tuyến đường trên địa bàn, tập trung tại các tổ dân phố: An Quang, Thủy Triều, Đông Quang và Liên Chiểu. Trong đó, tại tổ dân phố Đông Quang có khoảng 400 nhà dân bị ngập, nhiều nhà ngập hơn 1m.

Nhà dân ở xã Thiện Tín bị ngập sâu. (Ảnh: T.B)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trà Câu Võ Minh Châu cho biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản và đời sống sinh hoạt của người dân, địa phương đang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động hỗ trợ, di dời người dân tại các khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Lũ lớn trên sông Trà Câu tràn vào các khu dân cư. (Ảnh: M.C)

Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân kê cao, di chuyển đồ dùng, vật dụng sinh hoạt, tài sản và các thiết bị thiết yếu trong gia đình lên vị trí cao để hạn chế thiệt hại do ngập lụt. Tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình nước lũ tràn qua tuyến kè dọc sông Trà Câu, đoạn qua tổ dân phố Thủy Triều; bố trí lực lượng cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi lại tại các khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng chức năng di dời người dân vùng ngập sâu phường Trà Câu đến nơi an toàn. (Ảnh: M.C)

Phường Trà Câu huy động các lực lượng dùng bao cát chắn lũ tràn từ sông Trà Câu vào tổ dân phố Thủy Triều. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với các hộ ở khu vực ngập sâu, lực lượng chức năng của phường tổ chức hỗ trợ mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trước mắt, bảo đảm không để người dân bị thiếu đói trong thời gian mưa lũ.