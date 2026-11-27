Tuyến đường dẫn vào khu dân cư thuộc tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Trương Quang Trọng ngập sâu. Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN

Theo bản tin cảnh báo lúc 15h30 phút ngày 27/11, của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm nay (27/11) đến ngày 01/12/2026, trên các sông Trà Bồng, Trà Khúc, Vệ, Trà Câu và các sông khác ở phía Đông của tỉnh khả năng xuất hiện lũ lớn với đỉnh lũ lên mức báo động 2 đến báo động 3; riêng vùng hạ lưu sông Trà Bồng, Vệ và Trà Câu có khả năng trên mức trên báo động 3. Thượng nguồn sông Sê San có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 do tiếp tục có mưa lớn, lũ lớn, lên nhanh ở các sông suối nhỏ gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các xã trung du, miền núi và ngập lụt trên diện rộng ở các vùng trũng, thấp, khu đô thị, cầu tràn, ven các sông trong Tỉnh.

Vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm Đặc khu Lý Sơn) có mưa to đến rất to và dông, đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Đêm 27 và ngày 28/11 gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, độ cao sóng 2.5-4.0m, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản trong vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Để ứng phó mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu Lý Sơn theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ đến các tổ chức, cá nhân, người dân biết để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan ven sông, suối, khu vực thấp trũng, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn, ngập lụt sâu, lũ quét; kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, khu ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét, các khu vực có nguy cơ mất an toàn; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; chủ động chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt.

Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) để phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai và ứng cứu khi có sự cố thiên tai xảy ra.

Để ứng phó với mưa lớn (hôm nay 27/11) tuyến vận tải Sa Kỳ Lý - Lý Sơn đã được yêu cầu dừng hoạt động. Thủy điện Đắkđrinh cũng đã tiến hành xả điều tiết nước với lưu lượng xả về hạ du mức 110m3/giây để đón lũ.