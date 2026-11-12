Quảng Ngãi: Mưa lũ gây sạt lở 35 điểm bờ sông, suối và đồi núi

Nước lũ trên sông Vệ đổ về hạ lưu với cường độ mạnh làm khu vực Cửa Lở bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, tại 6 xã gồm: Ngọc Linh, Ba Vì, Tây Trà, Sơn Kỳ, Ba Tô và Thanh Bồng xuất hiện 16 điểm có nguy cơ sạt lở đồi núi, đe dọa đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân.

Đáng chú ý, tại xã Ngọc Linh có 3 điểm có nguy cơ cao sạt lở ở các thôn Mường Hoong, Tăk Min và Tu Răng, ảnh hưởng đến 118 hộ dân; xã Ba Vì có 5 điểm có nguy cơ cao sạt lở, ảnh hưởng đến 109 hộ dân.

Đối với sạt lở bờ sông, bờ suối, xuất hiện và gia tăng mức độ sạt lở tại 19 điểm ở 17 xã, phường, ảnh hưởng đến khu dân cư, đất sản xuất, các công trình hạ tầng trong khu vực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực Cửa Lở, xã An Phú. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trong đó, trên sông Trà Khúc, nước lũ dâng cao và chảy xiết gây sạt lở khoảng 500m đoạn qua địa bàn các thôn Tịnh Đông và Đồng Ké (xã Trường Giang); đoạn qua thôn An Lạc (xã Trà Giang) tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở, ảnh hưởng đến khu dân cư và công trình cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Tại xã An Phú, bờ sông Phú Thọ bị sạt lở với chiều dài khoảng 50m; nước lũ trên sông Vệ đổ về hạ lưu với cường độ mạnh làm khu vực Cửa Lở bị sạt lở với chiều dài khoảng 200m, có đoạn sạt lở sâu vào đất liền khoảng 40m.

Nước lũ trên sông Trà Khúc dâng cao và chảy xiết gây sạt lở bờ sông thuộc địa bàn các xã Trường Giang và Trà Giang. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để bảo đảm tính mạng của người dân nằm trong vùng sạt lở, nhất là các vùng có nguy cơ cao sạt lở đồi núi, chính quyền các địa phương đã di dời, sơ tán 261 hộ dân đến nơi ở an toàn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở bờ sông (sông Trà Khúc tại xã Trường Giang; sông Phú Thọ, bờ bắc khu vực Cửa Lở tại xã An Phú; sông Phước Giang tại xã Phước Giang).

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ tỉnh khảo sát, đánh giá địa chất, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực có nguy cơ cao tại các xã: Ngọc Linh, Ba Vì, Tây Trà, Ba Xa; quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án bố trí, ổn định dân cư vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét trên địa bàn tỉnh.