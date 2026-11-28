Xã Thiện Tin bị ngập sâu

Tại xã Thiện Tín, mưa lớn từ tối 27 đến rạng sáng 28-11 khiến nước sông, suối dâng cao, tràn vào nhiều khu dân cư khiến 1.115 hộ bị ngập, nước ngập sâu từ 0,5-1m. Nhiều đoạn đường như cầu Phú Thọ, khu vực Hóc Ngãi (thôn Phú Lâm) trên tuyến đường lên Minh Long và khu vực cầu Thiên Xuân, nước ngập sâu khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Công an xã Thiện Tín hỗ trợ người dân di dời tài sản​​​​​​

Trước diễn biến trên, Công an xã Thiện Tín đã giăng dây, đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực tại các điểm nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi cao ráo. Đơn vị khuyến cáo người dân và các đoàn công tác không cố tình đi qua khu vực ngập nước, chủ động điều chỉnh lịch trình, chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng và chỉ lưu thông trở lại khi tuyến đường bảo đảm an toàn.

Chốt chặn tại tuyến đường đèo sạt lở

Dọn dẹp đường

Trong khi đó, tại tổ dân phố Thủy Triều, phường Trà Câu, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua bờ kè, đe dọa nhiều khu dân cư. Từ khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, nước từ thượng nguồn đổ về khiến một số đoạn bờ kè và đường dân sinh bị ngập. Nước nhanh chóng tràn vào các khu vực trũng thấp, gây ngập nhà dân.

Trước nguy cơ nước tiếp tục dâng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang phối hợp với lực lượng quân sự, công an địa phương và người dân khẩn trương xúc cát, đắp các đoạn bờ kè xung yếu, ngăn nước tràn sâu vào khu dân cư. Tại những vị trí nước đã tràn qua đường, lực lượng chức năng bố trí người ứng trực, gia cố các điểm trũng thấp. Các chiến sĩ biên phòng còn đến từng hộ dân hỗ trợ kê cao, vận chuyển lúa gạo, đồ đạc và tài sản đến nơi khô ráo; ưu tiên đưa người dân ở những căn nhà thấp, bị nước tràn vào đến vị trí cao hơn.

Công an xã Phước Giang cùng các lực lượng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn

Thiếu tá Nguyễn Thành Long, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phổ Quang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng và người dân gia cố bờ kè từ những ngày trước để chủ động ứng phó khi nước sông Trà Câu dâng cao. Khi nước bắt đầu dâng từ khoảng 4 giờ 30, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng xúc cát, be chắn những đoạn nước tràn qua, hạn chế nước chảy vào nhà dân và hỗ trợ các hộ bị ngập di chuyển tài sản lên nơi cao ráo.

Tổ dân phố Thuỷ Triều, phường Đức Phổ

Cùng tham gia hỗ trợ người dân, bà Nguyễn Thị Nhung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Thủy Triều, phường Trà Câu cũng có mặt từ sáng sớm. Theo bà Nhung, nước tràn qua bờ kè không chỉ ảnh hưởng đến đường giao thông mà còn nhanh chóng chảy vào nhà dân, có nơi ngập sâu. Người dân trong khu vực rất lo lắng bởi đợt ngập lần này nghiêm trọng hơn những năm trước. Nhiều hộ đang huy động vật liệu, mua thêm cát để gia cố bờ kè, hạn chế nước tràn vào nhà.

Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua đường bê tông ở tổ dân phố An Ninh, gây ngập cục bộ nhà dân. Ngay từ sáng sớm 28-11, Công an phường Đức Phổ đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Hỗ trợ người dân di chuyển tài sản lên cao

Ở khu vực miền núi, mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và chia cắt giao thông. Tại xã Ba Xa, địa phương đã bố trí lực lượng dân quân thường trực 24/24 giờ tại các điểm bị chia cắt, ngầm tràn, kiên quyết không để người dân qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Các thôn đồng thời thông báo, vận động người dân chủ động di dời khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở.

Riêng tại tổ 4, thôn Nước Lăng, nơi có nguy cơ sạt lở cao, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 12 hộ dân với 44 nhân khẩu đến nhà văn hóa thôn và bố trí ở xen ghép tại nhà các hộ dân khác. Lực lượng tại chỗ cũng được bố trí sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ các thôn khi có yêu cầu, chủ động xử lý những tình huống phát sinh.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 11 giờ 30 ngày 28-11, toàn tỉnh ghi nhận 1.691 nhà dân bị ngập do mưa lũ, tại 21 xã, phường, với 15 khu dân cư bị ảnh hưởng. Trong đó, xã Thiện Tín có số nhà bị ngập nhiều nhất với 1.115 hộ; xã Phước Giang có 490 hộ, phường Đức Phổ 30 hộ, xã Nghĩa Hành 48 hộ và xã Đình Cương 8 hộ. Ngoài ra, có 95 hộ dân phải di dời khỏi vùng ngập lụt và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, tỉnh Quảng Ngãi đang chỉ đạo các địa phương, lực lượng quân đội, công an, biên phòng và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ phương án ứng phó. Công tác trực ban, theo dõi diễn biến mưa lũ được duy trì thường xuyên; các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ sạt lở được rà soát để kịp thời sơ tán người dân. Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn tại những điểm ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào nơi nguy hiểm.

Diễm Phúc