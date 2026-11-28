Xã Thiện Tín là địa phương có tổng số nhà dân bị ngập nhiều nhất, với 1.115 nhà. (Ảnh: B.T)

Cụ thể, mưa lũ gây ngập 15 khu dân cư thuộc 21 xã, phường. Tổng số nhà dân bị ngập là 1.691 cái.

Đối với giao thông, tại xã Ba Tơ, sạt lở tuyến đường lên Bùi Hui; tuyến đường thôn Ba Chùa đi Ba Cung và tuyến đường đèo Lâm thôn Ba Cung. Tại xã Sơn Hà, sạt lở trên đường ĐX47 (tuyến đi hồ chứa nước Nước Trong).

Tại xã Ba Động sạt lở 2 điểm tại đèo Đá Chát; cây cầu bắc qua tuyến kênh dẫn thủy điện Sông Liên 1 có nguy cơ sụp đổ, do bị sạt lở tại mố cầu rất nặng. Tại xã Đặng Thùy Trâm, sạt lở trên tuyến đường Nước Đang đi Cây Muối, tuyến Nước Đang-Đèo Ải-Đồng Lớn, tuyến đường dốc Sa Lung-Cây Muối.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại xã Thiện Tín. (Ảnh: B.T)

Tại xã Sơn Hà, sạt lở bờ suối Nước Nia (thôn Nước Nia) đe dọa an toàn 12 hộ dân, với 59 nhân khẩu.

Trên địa bàn các xã phía đông tỉnh, dung tích 127 hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 88%.

Để kịp thời tổ chức ứng phó các tình huống thiên tai, các địa phương trong tỉnh đã triển khai các phương án, kịch bản được lập và phê duyệt. Tổ chức di dời 83 hộ dân vùng ngập lụt và 12 hộ, với 53 khẩu ở thôn Nước Lăng (xã Ba Xa) nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức chốt chặn, giăng dây cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại tại các điểm giao thông bị ngập sâu, sạt lở.

Các lực lượng chức năng ở Quảng Ngãi di dời người dân vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn. (Ảnh: B.T)

Sáng 28/11, kiểm tra công tác ứng phó thiên tai tại các địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển và Trần Phước Hiền yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các điểm có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để chủ động triển khai phương án ứng phó.

Trong đó, cần đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, kiên quyết di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, không để người dân ở lại những nơi có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở.

Chốt chặn, giăng dây cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại tại các điểm giao thông bị ngập sâu. (Ảnh: B.T)

Các lực lượng dùng bao cát chắn lũ tràn từ sông Trà Câu vào tổ dân phố Thủy Triều. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, chủ động phương án sơ tán dân; bố trí lực lượng ứng trực, kiểm tra và cắm biển cảnh báo tại các điểm xung yếu, tuyến đường bị ngập; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng thời, bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu để kịp thời hỗ trợ người dân khi xảy ra tình trạng chia cắt; triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất.