Nước lũ dâng cao gây ngập nhà dân ở vũng trũng thấp ở xã Thiện Tín. Ảnh: QN.

Sáng 28/11, Chủ tịch UBND xã Vệ Giang Đoàn Việt Vân cho biết, lực lượng chức năng đã kiểm tra khu vực trũng thấp tại thôn Nghĩa Mỹ. Nước lũ tràn qua đường dẫn vào khu vực, gây ngập sân và một số nhà dân.

Nước lũ dâng cao gây chia cắt tuyến đường từ trung tâm xã Ba Xa đi về thôn Ba Ha-Mang Mu và thôn Nước Lăng. Clip: QN.

Ông Huỳnh Văn Nhanh, Trưởng thôn Nghĩa Mỹ cho biết, khu vực trũng thấp hiện còn 5 hộ dân sinh sống. Địa phương đã xây dựng phương án di dời theo từng cấp độ nước lũ.

Khi nước chưa vượt báo động 3, người dân được bố trí ở xen ghép tại nhà các hộ có vị trí cao ráo, an toàn. Nếu nước tiếp tục dâng, lực lượng tại chỗ sẽ sử dụng ghe đưa người dân đến nơi an toàn hơn. Trường hợp cần thiết, toàn bộ các hộ sẽ được sơ tán tập trung về Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Mỹ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi giăng dây, đặt biển cảnh báo sạt lở đất đá. Ảnh: QN.

Hiện lãnh đạo xã Vệ Giang đang kiểm tra điều kiện bố trí nơi ở cho người dân tại trường học. Bàn ghế được tận dụng làm chỗ nghỉ, nước uống và mì tôm đã được chuẩn bị để phục vụ người dân sơ tán.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân xã Phước Giang đến địa điểm an toàn. Ảnh: QN.

Tại xã Ba Gia, lực lượng dân quân được huy động căng dây, cắm biển cảnh báo và tổ chức canh gác tại 5 điểm nước tràn qua đường, ngăn người và phương tiện qua lại.

Còm xã Thiện Tín, chính quyền địa phương đang tập trung bảo vệ khu vực Bến Lấn, thôn Trường Khánh, nơi bờ sông Vệ liên tiếp xảy ra sạt lở sau các đợt mưa lũ. Đoạn bờ sông bị sạt lở dài khoảng 500m, có vị trí vách sạt cao 4-6 m, ăn sâu vào bờ từ 5-10 m. Hiện xã Thiện Tín duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời khi có tình huống xấu.

Một số khu dân cư xã Thiện Tín bị ngập nước sâu. Ảnh: QN.

Tại xã Phước Giang, từ chiều tối 27/11 đến sáng 28/11, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực ngập sâu, đồng thời triển khai các phương án ứng phó khi mưa lớn tiếp diễn.

Ở phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua tuyến đường bê tông thuộc tổ dân phố An Ninh, gây ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã lên phương án di dời người dân tại các khu vực trũng thấp.

Lực lượng chức năng xã Phước Giang sơ tán người già đến địa điểm an toàn. Ảnh: QN.

Tại xã Vệ Giang, người dân ở khu vực hạ lưu sông Phước Giang chủ động kê cao đồ đạc, thiết bị điện, dự trữ lương thực, thực phẩm khi nhận được cảnh báo mưa lớn. Lực lượng tại chỗ cũng rà soát từng hộ dân, nhất là gia đình có người cao tuổi, người neo đơn, để sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Mưa lớn, nước lũ dâng cao gây chia cắt tuyến đường từ trung tâm xã Ba Xa đi về thôn Ba Ha - Mang Mu và thôn Nước Lăng. Ảnh: QN.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) Quảng Ngãi, lũ trên các sông trong tỉnh đang lên nhanh. Lúc 6h ngày 28/11, mực nước sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đạt 2,48 m, thấp hơn báo động 1 khoảng 0,02 m. Sông Vệ tại trạm An Chỉ đạt 8,18 m, cao hơn báo động 1 khoảng 0,18 m; tại trạm Sông Vệ đạt 3,46 m, thấp hơn báo động 2 khoảng 0,04 m.

Dự báo trong 4-6 giờ tới, lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ tiếp tục lên nhanh, có thể vượt báo động 3 khoảng 0,6 m. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng, Trà Câu có khả năng đạt báo động 3. Lũ trên thượng nguồn sông Sê San có khả năng lên trên báo động 1 đến báo động 2.

Theo dự báo KTTV Quảng Ngãi, từ ngày 28 đến 29/11, khu vực phía Đông và vùng núi Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Nước lũ làm ngập nhà dân ở xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan KTTV Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đô thị; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi, ngập các ngầm, cầu tràn. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 3.

Ông Võ Đoàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến 12h cùng ngày, mưa lớn khiến toàn tỉnh có 1.691 nhà dân bị ngập nước. Trong đó, xã Thiện Tín có 1.115 nhà, Phước Giang 490 nhà, phường Đức Phổ 30 nhà, Nghĩa Hành 48 nhà và Đình Cương 8 nhà.