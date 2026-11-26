Lực lượng bộ đội hỗ trợ người dân vùng ngập lụt di dời đến nơi an toàn.

Ngày 26/11, trước tình hình mưa lớn tiếp diễn, các cấp, ngành và địa phương ở Quảng Ngãi khẩn trương triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, ngập úng và sạt lở đất.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, một số trường học tại các phường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 26/11.

Còn tại xã Thọ Phong, mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường bị ngập sâu. Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Công an xã triển khai lực lượng chốt chặn tại các vị trí ngập, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn người dân không đi qua khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn gây sạt lở xảy ra một số tuyến đường.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Thọ Phong, trên địa bàn có 2 vị trí ngập nước, gồm tràn thôn Thọ Bắc và tràn cát thôn Thọ Đông. Do mực nước dâng cao, dòng chảy mạnh, các vị trí này không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Lực lượng chức năng được bố trí túc trực tại các điểm ngập để cảnh báo, hỗ trợ người dân lưu thông.

Còn thông tin từ UBND xã Phước Giang, mưa lớn từ chiều 25/11 đến sáng 26/11 khiến một số tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn ngập cục bộ. Nước sông Phước Giang tràn qua Tỉnh lộ 628, đoạn phía trước UBND xã Phước Giang.

Tại đặc khu Lý Sơn, từ sáng 25 đến sáng 26/11, trên địa bàn có mưa rất lớn. Theo đó, lượng mưa đo được trong 24 giờ qua đạt 398 mm, khiến nước dâng tại nhiều khu vực, gây ngập một số tuyến đường và khu dân cư. Đáng chú ý, khu vực Xóm Cầu xuất hiện dòng nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp đồ đạc.

Trước diễn biến mưa lớn, chính quyền đặc khu khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, kiểm tra tình hình tàu thuyền, rà soát khu vực có nguy cơ mất an toàn và chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Đồng thời, lãnh đạo đặc khu đã giao hiệu trưởng các trường chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế việc đi lại trong thời điểm nhiều tuyến đường bị ngập.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Tại xã Vạn Tường, trong đêm 25/11 và sáng 26/11, nước chảy tràn qua đoạn đường bờ đắp nối hai thôn Thượng Hòa và Phú Long với dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức chốt chặn, cảnh báo, hướng dẫn người dân và công nhân làm việc ban đêm di chuyển theo tuyến đường vòng, tuyệt đối không đi qua khu vực nguy hiểm.

Chốt chặn không để người và phương tiện đi lại khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó, tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua bờ, gây ngập một số đoạn đường ở tổ dân phố Phổ Minh. Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ tổ chức cắm biển cảnh báo, chốt chặn các đoạn đường bị ngập, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, chiều và đêm 25/11, các vùng đồng bằng, ven biển của tỉnh có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-250mm trong 24 giờ. Riêng trạm Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa hơn 400mm trong cùng thời gian.