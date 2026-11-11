Quảng Ngãi: Mưa lớn, hàng trăm hộ dân bị ngập

Lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường ở xã Bình Chương (Quảng Ngãi), chính quyền đã chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn.

Trước tình trạng mưa lớn diễn ra ở nhiều địa bàn, đêm 10 và sáng 11/11, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời tổ chức sơ tán dân ngay trong đêm. Đến trưa 11/11, Quảng Ngãi đã di dời, sơ tán 140 hộ đến nơi an toàn. Các hộ sơ tán được bố trí chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết.

Anh Phạm Ngọc Lân, Trưởng thôn Thạch An xã Bình Chương cho biết: Lúc hơn 4 giờ sáng, nước bắt đầu lên, ngập nhiều tuyến đường trong thôn, đường qua cổng chào. Trong thôn, có xóm 2 Đông bị ngập nặng nhất, với 70 hộ dân. Ngay khi nước lên, đến gần 5 giờ sáng thôn đã tổ chức huy động lực lượng gồm xung kích thôn, an ninh cơ sở và chính quyền thôn, thanh niên vận động, di dời 10 hộ dân có nguy cơ cao, di dời gia súc, gia cầm. Hiện thôn đã chốt chặn, căng dây, không cho dân qua các đoạn đường ngập.

Trước khi mưa, nước dâng cao, chính quyền các cấp đã có phương án chuẩn bị nên người dân và lực lượng chức năng không bị động. Ông Nguyễn Mại (trú thôn Ngọc Kì, xã Bình Chương) cho biết thêm tối 10/11, nước lũ tràn vào nhà, ngập đến đầu gối. Rất may, trước đó chính quyền cùng lực lượng quân sự xã đã hỗ trợ di dời tài sản trước nên gia đình tôi không bị thiệt hại.

Ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Chương cho biết: mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều khu vực, chính quyền đã tổ chức sơ tán xen ghép, huy động lực lượng giúp người dân di chuyển đồ đạc, tài sản và trâu bò đến nơi cao ráo nhằm hạn chế thiệt hại.

Tại xã Phước Giang, nước sông Phước Giang dâng nhanh, gây chia cắt khu vực trung tâm hành chính xã và nhiều thôn. Mưa lũ làm 460 hộ ở 5 thôn bị ngập. Tuy nhiên, nhờ chủ động, chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn nên việc hỗ trợ, giúp dân sơ tán kịp thời, an toàn ngay trước khi nước ngập. Tại xã Đình Cương, mưa lớn gây chia cắt giao thông nhiều tuyến đường trong xã. Đặc biệt, mực nước sông Vệ dâng cao, gây nguy cơ sạt lở bờ kè thôn An Chi, ảnh hưởng đời sống 50 hộ dân nơi đây.

Lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường ở xã Bình Chương (Quảng Ngãi), chính quyền đã chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn.

Trong khi đó, các xã miền núi như Ba Vì, Ngọc Linh, những nơi bị ảnh hưởng nhiều trong đợt mưa lớn 2 ngày qua, công tác sơ tán, dời dân đã được chính quyền triển khai kịp thời đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Theo thống kê ban đầu, đến trưa 11/11, mưa lớn làm tốc mái, hư hỏng 15 căn nhà, trong đó có 13 căn ở xã Long Phụng; mưa lớn gây sạt lở 12 tuyến đường trên toàn tỉnh ở các xã Ba Xa, Ngọc Linh, Măng Bút, Ba Tơ, Xốp, Sơn Tây Thượng….; đập dâng đầu mối ở xã Minh Long bị bồi lấp... Bên cạnh đó, các xã miền núi đã xuất hiện tình trạng sạt lở đồi núi. Cụ thể, thôn Mường Hoong xã Ngọc Linh xuất hiện vết nứt trên triền đồi, có nguy cơ đe dọa gần 100 hộ dân sống dưới chân đồi. Xã Ba Vì, vết nứt xuất hiện ở khu vực núi Wang….

Đánh giá về thiệt hại ban đầu, báo cáo số 361/BCN-UBND của tỉnh Quảng Ngãi ngày 11/11 nhận định: mưa lớn chưa gây thiệt hại nghiêm trọng, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại tập trung chủ yếu ở hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi ở 17 xã, đặc khu.

Hiện tại các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung ứng phó thiên tai, hỗ trợ dân khắc phục hậu quả. Ông Nguyễn Xuân Thái, Chủ tịch UBND xã Mộ Đức cho biết: “Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, cùng phòng chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thôn trên địa bàn xã kiểm tra, khắc phục những đoạn đường có cây xanh bị ngã; cắm biển cảnh báo tại những tuyến đường có nước tràn qua.

Cùng đó, chính quyền tuyên truyền người dân không đánh bắt cá tại khu vực hồ chứa vào thời điểm mưa lớn. Cùng đó, chính quyền theo dõi chặt tình hình mưa lũ, chủ động triển khai biện pháp khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn công trình, đời sống và sản xuất nhân dân".

Cùng đó, chính quyền các cấp trong tỉnh Quảng Ngãi đang huy động lực lượng hỗ trợ người xử lý các điểm sạt lở; khẩn trương huy động máy móc, thiết bị và người dân kịp thời khơi thông một số tuyến đường bị sạt lở, bồi lấp, trong đó ưu tiên các vị trí ảnh hưởng đến tính mạng, nhà ở và giao thông thiết yếu; hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hư hại…

UBND xã Bình Chương (Quảng Ngãi) đã chủ động di dời dân, tài sản đến nơi an toàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Nhìn chung, các địa phương đã chủ động, kịp thời triển khai công tác ứng phó; việc cảnh báo, chốt chặn tại các vị trí ngập, sạt lở và sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm được thực hiện nghiêm túc, góp phần hạn chế thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Trong thời gian tới, dự báo mưa lớn còn tiếp diễn đến hết ngày 11/11, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương duy trì nghiêm chế độ trực ban, không để người dân ở lại khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Kiên quyết không để người và phương tiện qua lại ngầm tràn, cầu tràn khi nước chảy siết.

Trước khi mưa lũ về, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều văn bản chỉ đạo 96 xã, phường, đặc khu trong tỉnh, duy trì trực ban 24/24; chủ động rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” nhờ vậy, các địa phương trong tỉnh đã chủ động ứng phó, sơ tán dân kịp thời…