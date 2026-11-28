Sạt lở tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Tánh

Tại khu vực núi Đá Bạc (thôn Dương Quang, xã Long Phụng), đất đá, cây cối sạt trượt ngay phía sau nhà dân. Lo ngại sạt lở tiếp diễn khi mưa lớn còn kéo dài, các hộ dân đang khẩn trương thu dọn đồ đạc để di dời. Khu vực có nguy cơ sạt lở dài khoảng 2km, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 10 hộ dân tại thôn Dương Quang, đồng thời đe dọa tuyến giao thông liên xã Dương Quang - dốc Ông Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân xã Long Phụng, cho biết chính quyền địa phương đã rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn. Trong sáng 28/11, lực lượng chức năng trực tiếp đến từng hộ dân trong vùng nguy hiểm, vận động người dân di dời đến ở tạm tại nhà người thân.

Tại phường Trương Quang Trọng, mưa lớn gây sạt lở tại khu dân cư 577 với chiều dài khoảng 50m, rộng 3m. Khu vực núi Ngang, phía sau Trường Trung học cơ sở Lê Trung Đình, xuất hiện điểm sạt lở dài khoảng 100m, rộng 20m. Khu vực núi Sứa cũng ghi nhận điểm sạt lở dài khoảng 30m, rộng 15m.

Tại xã Sơn Hà, tình trạng sạt lở bờ suối Nước Nia tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa 12 hộ dân với 59 nhân khẩu sinh sống gần đó.

Trong khi đó, tại xã Trà Giang, nước sông Trà Khúc dâng cao, chảy xiết khiến bờ sông đoạn qua các thôn An Tây, An Lạc tiếp tục sạt lở với chiều dài hơn 200m, lấn sâu vào đất sản xuất của người dân từ 1-1,5m.

Nhà dân ở khu vực Cửa Lở (thôn Tân Mỹ, xã An Phú) có nguy cơ đổ sập trước tình trạng sạt lở bờ biển. Ảnh: CTV

Tại khu vực Cửa Lở (thôn Tân Mỹ, xã An Phú), chính quyền địa phương đang huy động lực lượng di dời 15 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong số này, có một ngôi nhà đang đứng trước nguy cơ đổ sập.

Không chỉ uy hiếp các khu dân cư, mưa lớn còn gây sạt lở tại nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đáng chú ý, cầu dân sinh bắc qua kênh dẫn nước của Thủy điện Sông Liên 1 (thôn Ba Thành, xã Ba Động) bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá tại khu vực mố cầu bị nước khoét sâu, tạo thành hàm ếch. Nhiều mảng bê tông gia cố taluy kênh bị sụp đổ, lan can bảo vệ hư hỏng. Tuyến đường dọc kênh cũng xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Cầu dân sinh bắc qua kênh dẫn nước của Thủy điện Sông Liên 1 bị sạt lở, đe dọa an toàn giao thông. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Động, cho biết chính quyền địa phương đã căng dây cảnh báo tại hai đầu cầu, ngăn người và phương tiện qua lại. Mặc dù giao thông qua cầu bị gián đoạn, người dân vẫn có thể đi theo tuyến đường khác kết nối với tỉnh lộ 625 nên không bị cô lập.

Tại xã Ba Tơ, sạt lở xảy ra trên tuyến đường lên Bùi Hui, tuyến đường từ thôn Ba Chùa đi Ba Cung và khu vực taluy dương đường Đèo Lâm. Tại xã Sơn Hà, đất đá sạt lở trên tuyến đường ĐX47 dẫn đến hồ chứa nước Nước Trong.

Nhiều điểm sạt lở cũng được ghi nhận trên quốc lộ 24, đoạn qua xã Ba Động; tỉnh lộ 624, đoạn qua xã Thiện Tín và các tuyến giao thông tại xã Đặng Thùy Trâm. Tỉnh lộ 676 qua xã Măng Bút cũng bị ngập và xảy ra sạt lở.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và tình trạng sạt lở, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai; theo dõi sát những khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức chốt chặn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.