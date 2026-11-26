Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển (bên trái) kiểm tra khu vực ngập lụt. Ảnh: BT.

Ngày 26/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương kiểm tra thực tế tình hình sạt lở, ngập lụt tại các xã Thiện Tín, Nghĩa Hành và Nghĩa Giang.

Tại xã Thiện Tín, theo báo cáo của địa phương, sau đợt mưa lớn vừa qua, tình trạng sạt lở bờ sông Vệ diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Dòng nước chảy xiết cuốn trôi hàng chục mét khối đất đá, làm mất nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân.

Đáng lo ngại, sạt lở còn ảnh hưởng đến Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi. Trước đây, khu vực di tích cách bờ sông Vệ khoảng 15-20m, nhưng đến nay, khoảng 500m chiều dài di tích đã bị sạt lở, cuốn trôi.

Tại xã Nghĩa Hành, từ tối 25/11 đến trưa 26/11, nước sông Phước Giang dâng cao, tràn vào nhà nhiều hộ dân ở thôn Phú Bình Đông. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, khiến một số khu dân cư bị chia cắt, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, tại xã Nghĩa Giang, nước sông Bàu Nhá dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường và tràn vào khu dân cư. Đến thời điểm kiểm tra, 112 hộ dân tại xóm Nghĩa Bình, thôn An Long đang bị cô lập.

Một địa điểm ở phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi ngập nước sâu do mưa lớn. Ảnh: NT.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát những khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ sạt lở và các khu dân cư bị ngập úng cục bộ để chủ động phương án ứng phó. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đối với những khu vực ngập sâu, bị chia cắt, các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhất là thuyền, để kịp thời vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân di chuyển khi cần thiết. Đồng thời, bố trí lực lượng ứng trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và sẵn sàng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ, từ 9h ngày 25/11 đến 9h ngày 26/11, khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa) 441mm, Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 388,2mm, Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 376,6mm và Bình Tân (xã Đông Sơn) 352,4mm.

Dự báo, từ trưa đến chiều tối 26/11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm cùng ngày, mưa có xu hướng giảm dần.

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên sông, suối và sạt lở đất tại những khu vực xung yếu vẫn ở mức cao. Các địa phương đang tập trung lực lượng, phương tiện, chủ động triển khai phương án ứng phó, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.