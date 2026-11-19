Các em học sinh tự tin trao đổi bài bằng tiếng Anh với cô giáo. (Ảnh: TP)

Tại tiết học Toán song ngữ Việt-Anh diễn ra ở lớp 7B1, các thuật ngữ tiếng Anh như midpoint (trung điểm), perpendicular (vuông góc) và perpendicular bisector (đường trung trực) được học sinh giới thiệu gắn với thao tác và hình vẽ cụ thể.

Các em dùng video minh họa các bước gấp giấy, sau đó vẽ lại hình trên bảng. Việc sử dụng video trong phần trình bày cho thấy năng lực số của học sinh qua cách các em khai thác học liệu để tìm hiểu bài và sử dụng phương tiện số để diễn đạt điều mình đã tìm hiểu.

Từ bài dạy, các giáo viên dự giờ cùng trao đổi về cách giao nhiệm vụ và lựa chọn nội dung sử dụng tiếng Anh phù hợp khả năng tiếp nhận của học sinh, đồng thời bảo đảm yêu cầu về kiến thức Toán học.

Các bậc phụ huynh chia sẻ, việc trực tiếp theo dõi con thao tác và trình bày giúp cha mẹ hiểu rõ hơn cách dạy học phát huy tính chủ động của học sinh, cũng như mục đích của việc đưa tiếng Anh vào các môn học. Đây cũng là cơ sở để gia đình phối hợp với giáo viên trong việc rèn thói quen tự học cho các em.

Học sinh và phụ huynh chăm chú theo dõi tiết học. (Ảnh: TP)

Để phát triển năng lực tự học, Trường trung học cơ sở thực hành sư phạm Lý Tự Trọng chú trọng lớp học đảo ngược và dạy học kết hợp (blended learning). Với lớp học đảo ngược, học sinh tiếp cận học liệu và chuẩn bị nhiệm vụ trước giờ lên lớp, dành thêm thời gian trên lớp cho thực hành, thảo luận và giải đáp vướng mắc.

Dạy học kết hợp gắn hoạt động trực tiếp trên lớp với việc khai thác học liệu và thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số. Cách tổ chức này tạo điều kiện để học sinh chủ động chuẩn bị bài, trao đổi về những điều chưa hiểu và trình bày kết quả học tập.

Từ năm học 2023-2024, nhà trường đã thí điểm dạy học song ngữ, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh để giáo viên của trường được học trực tiếp với giáo viên nước ngoài. Nhà trường cũng tổ chức hội thảo cấp tỉnh để trao đổi kinh nghiệm triển khai. Trên cơ sở đó, trường xây dựng lộ trình đẩy mạnh dạy học song ngữ từ năm học 2026-2027 đến năm 2030 ở môn Toán, Khoa học tự nhiên và một số môn học khác.

Lộ trình này góp phần thực hiện đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025.

Thông qua dạy học song ngữ, nhà trường từng bước mở rộng cơ hội để học sinh sử dụng tiếng Anh trong học tập và giao tiếp, phù hợp với đặc thù từng môn học và khả năng tiếp nhận của các em.