Quảng Ngãi: Mời tài xế lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân đến làm việc

Ngày 15/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua xác minh đã tìm thấy và mời tài xế lái ô tô con gây tai nạn cho người đi xe máy nhưng rời khỏi hiện trường đến làm việc, lập biên bản xử phạt.

Hiện trường vụ TNGT giữa xe ô tô và xe máy được camera ghi lại.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin đối tượng điều khiển xe ô tô con màu trắng gây tai nạn cho người đi xe máy nhưng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Qua xác minh, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định vào tối 13/11, ông T.T.H (sinh năm 1979, trú thôn Long Bàn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe ô tô con BKS 76A-22.xx9 lưu thông trên QL1 đoạn qua Km 1051+100, thuộc địa bàn xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến người điều khiển xe máy và phương tiện ngã nhào xuống đường. Riêng xe máy bị ô tô con kéo lê cách hiện trường khoảng 10m.

Dù gây tai nạn, song ông H không dừng lại hỗ trợ nạn nhân mà điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường và không trình báo với cơ quan công an, hoặc chính quyền nơi gần nhất.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H thừa nhận hành vi vi phạm của mình và bước đầu, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản đối với ông H.

Hiện, vụ việc đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xác minh, giải quyết theo quy định.