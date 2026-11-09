Quảng Ngãi: Mở rộng tổ chức Đội ở khu vực các trường ngoài công lập

Đội nghi thức của Liên đội nhà trường ra mắt tại buổi lễ. (Ảnh: Hội đồng Đội Trung ương cung cấp)

Kế hoạch 193-KH/HĐĐTW của Hội đồng Đội Trung ương ban hành ngày 2/7 vừa qua, đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm học 2030-2031, 100% trường phổ thông ngoài công lập có học sinh trong độ tuổi Đội, đủ điều kiện theo quy định được thành lập tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Không chỉ chú trọng thành lập mới, Kế hoạch còn đặt ra yêu cầu củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường phối hợp giữa Hội đồng Đội các cấp, tổ chức Đoàn, ngành giáo dục và nhà trường trong hướng dẫn, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, kỹ năng, trải nghiệm và phát huy vai trò tự quản của đội viên.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên phường Nghĩa Lộ đã công bố quyết định công nhận Liên đội và 14 Chi đội lâm thời. Ban Chỉ huy Liên đội, Ban Chỉ huy các Chi đội ra mắt và nhận cấp hiệu Chỉ huy Đội; Liên đội chính thức đón nhận cờ Đội, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức Đội tại nhà trường.

Việc thành lập Liên đội tại Trường IEC Quảng Ngãi góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong công tác giáo dục, chăm sóc và đồng hành với thiếu nhi, đồng thời mở ra hướng phát triển, nhân rộng mô hình tổ chức Đội tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên cả nước.

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương (ở giữa) trao trống Đội, trang phục nghi lễ Đội và các phần quà liên quan tặng Liên đội Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế-IEC Quảng Ngãi. (Ảnh: Hội đồng Đội Trung ương cung cấp)

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã trao 1 bộ trống Đội, 10 bộ trang phục nghi lễ Đội và 14 lá cờ Đội, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ngãi trao 300 khăn quàng đỏ tặng Liên đội và các đội viên của Liên đội.