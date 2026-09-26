Quảng Ngãi: Lý Sơn ưu tiên nguồn lực tạo sinh kế cho người dân

Người dân đặc khu Lý Sơn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Theo UBND đặc khu Lý Sơn, đầu năm 2026, địa phương có 254 hộ nghèo và 152 hộ cận nghèo. Qua rà soát đến ngày 31.5, số hộ nghèo giảm còn 246 hộ, hộ cận nghèo còn 150 hộ, tương ứng giảm 8 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo.

Kết quả trên có sự đóng góp từ việc duy trì các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; đồng thời triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới theo hướng cải thiện cảnh quan, môi trường và phát triển kinh tế nông thôn. Địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu.

Trong năm 2026, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững bố trí cho đặc khu Lý Sơn hơn 7,13 tỉ đồng vốn sự nghiệp. Nguồn lực được tập trung cho các lĩnh vực có khả năng tạo sinh kế và thu nhập lâu dài như đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị được Lý Sơn định hướng gắn với tiêu chuẩn chất lượng

Trong tổng nguồn vốn, 3,726 tỉ đồng được bố trí cho Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; 1,534 tỉ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và hơn 1,05 tỉ đồng dành cho phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn.

Việc ưu tiên nguồn lực cho sinh kế, sản xuất và đào tạo nghề góp phần giúp người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, học nghề, tìm kiếm việc làm và từng bước nâng cao khả năng tự tạo thu nhập.

Từ việc giảm số hộ nghèo đến tạo sinh kế lâu dài, Lý Sơn đang hướng công tác giảm nghèo vào khả năng tự chủ kinh tế của người dân, gắn với điều kiện sản xuất thực tế trên đảo. Đây là hướng tiếp cận nhằm tạo nền tảng giảm nghèo bền vững, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.