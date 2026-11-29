Khẩn trương giúp dân kê cao và di dời các chậu hoa.

Trước tình hình đó, Ban CHQS xã Vệ Giang, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng dân quân thường trực xuống địa bàn, hỗ trợ người dân kê cao, di dời các chậu hoa đến vị trí an toàn.

Việc kịp thời hỗ trợ di chuyển các chậu hoa giúp người dân Quảng Ngãi hạn chế thiệt hại do ngập úng gây ra.

Trung tá Phạm Duy Luận, Trợ lý Chính trị, Ban CHQS xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, lực lượng gồm 2 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và 5 đồng chí dân quân thường trực, đã tích cực cùng bà con triển khai các biện pháp bảo vệ các chậu hoa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do nước dâng gây ra.

Lực lượng vũ trang xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người dân đưa các chậu hoa ra khỏi khu vực đã ngập.

Trong lúc thời tiết, mực nước diễn biến phức tạp, sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã không chỉ góp phần bảo vệ tài sản, công sức lao động của nhân dân mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ gần dân, sát dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Nước sông Vệ xuống chậm gây ngập cánh đồng hoa thôn Hải Môn, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Hoạt động thiết thực này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn.