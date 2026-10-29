Quảng Ngãi luân chuyển, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 11 cán bộ chủ chốt được luân chuyển, điều động nhận nhiệm vụ mới.

Theo quyết định được công bố của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phân công và chỉ định đồng chí Hoàng Trung Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 2/11/2026.

Chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Hương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 2/11/2026.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu giao nhiệm vụ.

Chỉ định đồng chí Nguyễn Quang Thạch, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 2/11/2026.

Luân chuyển đồng chí Trần Đăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn về công tác tại xã Sơn Tây Thượng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 2/11/2026.

Luân chuyển đồng chí Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh về công tác tại xã Ba Gia, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 2/11/2026.

Đồng chí Trần Thị Yến thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọk Tụ nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 2/11/2026.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Hoài Thu thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng nhiệm kỳ 2025-2030 để điều động đến công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 2/11/2026, nhận nhiệm vụ theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy; thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia nhiệm kỳ 2025-2030 để điều động đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kể từ ngày 2/11/2026.

Đồng chí Nguyễn Bảo Tân thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025-2030 để điều động đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kể từ ngày 2/11/2026.

Tiếp nhận đồng chí Phạm Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kể từ ngày 2/11/2026.

Đồng chí Hoàng Trung Thông thay mặt 11 cán bộ chủ chốt được luân chuyển, điều động phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn, đòi hỏi mỗi đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, giữ vững nhiệt huyết, chủ động đổi mới và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vì vậy, dù công tác ở lĩnh vực hay địa bàn nào, mỗi đồng chí đều được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Sự tin tưởng đó cần được đáp lại bằng tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt và kết quả công việc cụ thể.

Đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị các đồng chí giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; phát huy sở trường, chủ động học hỏi, cầu thị và không ngại khó khăn.

Trong công tác, cần tôn trọng nguyên tắc, giữ gìn đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; sớm ổn định công việc, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ quan tâm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để các đồng chí nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực và hoàn thành nhiệm vụ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ với tập thể lãnh đạo và giữa các cơ quan liên quan là điều kiện quan trọng để việc bố trí cán bộ phát huy hiệu quả.